«Не доверяйте незнакомцам». СКА отреагировал на акцию «Шанхая»

Подпись к видео гласит: «Будьте внимательны и осторожны».
Данное видео является отсылкой на недавнюю акцию «Шанхайских Драконов», которые предложили болельщикам СКА получить шарф с символикой китайского клуба бесплатно в обмен на атрибутику петербургских армейцев. Акция будет действовать на домашних матчах «Шанхай Дрэгонс» в сентябре.
«Приходи на хоккей, дорогой друг, на “СКА Арену”, на домашний матч “Шанхай Дрэгонс”. Бери с собой кепку, шапку, майку, шарф, свитер с символикой СКА, отдай этот мерч в любой точке продаж официальной продукции и получи взамен фирменный шарф главной команды Санкт-Петербурга (это мы)», — говорилось в сообщении пресс-службы «Шанхая».
В нынешнем сезоне обе команды выступают в Санкт-Петербурге. Домашним стадионом «Шанхайских Драконов» является «СКА Арена». СКА же принимает соперников в «Ледовом дворце».
Жерар Галлан
Игорь Ларионов
Патрик Рибар
Сергей Иванов
(00:00-35:58)
Артемий Плешков
(35:58-58:40)
03:44
Ник Меркли
04:12
Валентин Зыков
(Тревор Мерфи, Михаил Воробьев)
05:44
Паркер Фу
(Александр Брынцев, Райли Саттер)
07:19
Михаил Воробьев
(Валентин Зыков, Маркус Филлипс)
14:49
Никита Попугаев
(Адам Кленденинг, Гейдж Куинни)
16:51
Бреннан Менелл
21:19
Иван Чехович
23:15
Николай Голдобин
(Рокко Гримальди, Андрей Локтионов)
24:26
Джереми Гроло
26:52
Гейдж Куинни
(Иван Чехович, Борна Рендулич)
28:46
Джейк Бишофф
32:50
Марат Хайруллин
34:35
Никита Попугаев
(Адам Кленденинг, Иван Чехович)
35:00
Борна Рендулич
(Джейк Бишофф, Гейдж Куинни)
35:58
Макс Эллис
(Адам Кленденинг)
38:38
Никита Попугаев
46:19
Рокко Гримальди
(Игорь Ларионов, Николай Голдобин)
59:05
Гейдж Куинни
(Борна Рендулич)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит