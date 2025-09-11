Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

«Не доверяйте незнакомцам». СКА отреагировал на акцию «Шанхая»

Пресс-служба санкт-петербургского СКА выпустила ролик, в котором болельщику армейского клуба предлагают китайские товары в обмен на атрибутику команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Подпись к видео гласит: «Будьте внимательны и осторожны».

Данное видео является отсылкой на недавнюю акцию «Шанхайских Драконов», которые предложили болельщикам СКА получить шарф с символикой китайского клуба бесплатно в обмен на атрибутику петербургских армейцев. Акция будет действовать на домашних матчах «Шанхай Дрэгонс» в сентябре.

«Приходи на хоккей, дорогой друг, на “СКА Арену”, на домашний матч “Шанхай Дрэгонс”. Бери с собой кепку, шапку, майку, шарф, свитер с символикой СКА, отдай этот мерч в любой точке продаж официальной продукции и получи взамен фирменный шарф главной команды Санкт-Петербурга (это мы)», — говорилось в сообщении пресс-службы «Шанхая».

В нынешнем сезоне обе команды выступают в Санкт-Петербурге. Домашним стадионом «Шанхайских Драконов» является «СКА Арена». СКА же принимает соперников в «Ледовом дворце».

Шанхай Дрэгонс
7:4
2:2, 4:1, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
6.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 15141 зритель
Главные тренеры
Жерар Галлан
Игорь Ларионов
Вратари
Патрик Рибар
Сергей Иванов
(00:00-35:58)
Артемий Плешков
(35:58-58:40)
1-й период
03:44
Ник Меркли
04:12
Валентин Зыков
(Тревор Мерфи, Михаил Воробьев)
05:44
Паркер Фу
(Александр Брынцев, Райли Саттер)
07:19
Михаил Воробьев
(Валентин Зыков, Маркус Филлипс)
14:49
Никита Попугаев
(Адам Кленденинг, Гейдж Куинни)
16:51
Бреннан Менелл
2-й период
21:19
Иван Чехович
23:15
Николай Голдобин
(Рокко Гримальди, Андрей Локтионов)
24:26
Джереми Гроло
26:52
Гейдж Куинни
(Иван Чехович, Борна Рендулич)
28:46
Джейк Бишофф
32:50
Марат Хайруллин
34:35
Никита Попугаев
(Адам Кленденинг, Иван Чехович)
35:00
Борна Рендулич
(Джейк Бишофф, Гейдж Куинни)
35:58
Макс Эллис
(Адам Кленденинг)
38:38
Никита Попугаев
3-й период
46:19
Рокко Гримальди
(Игорь Ларионов, Николай Голдобин)
59:05
Гейдж Куинни
(Борна Рендулич)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
СКА
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит