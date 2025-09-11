Экс-капитану клуба КХЛ грозит отстранение на два года за допинг

30-летний нападающий сдал положительную допинг-пробу в середине апреля во время плей-офф Кубка Гагарина. По информации «Спорт-Экспресса», в допинг-пробе Голышева была превышена допустимая концентрация псевдоэфедрина (150 мкг/мл), который относится к классу стимуляторов. При этом псевдоэфедрин также используется в медицине и фармацевтике как средство для лечения заложенности носа и простудных заболеваний.
«По Голышеву пришла бумага, что его дисквалифицировали на два сезона. Он может подать апелляцию в течение 20 дней», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Сам хоккеист опроверг информацию об отстранении и заявил, что слушания по его делу отложены на две недели.
«К сожалению, сегодня слушания отложились. Вчера с утра я и мои юристы получили обвинения РУСАДА, где они предлагают два года дисквалификации. Мы за сутки подготовили исчерпывающий ответ на обвинения, но неожиданно РУСАДА попросила отложить слушания для ознакомления с позицией. Комитет предложил провести слушания 25 сентября. Конечно, я разочарован, мы надеялись, что сегодня все закончится, но самое главное — результат. Надеюсь, что через две недели я смогу доказать свою невиновность. И не сомневаюсь в этом», — написал Голышев в своем телеграм-канале.
Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова подтвердила информацию о том, что окончательное решение о дисквалификации Голышева на данный момент пока не принято.
«Сообщения о дисквалификации хоккеиста не соответствуют действительности. Обработка результатов не завершена. Слушания состоятся в ближайшее время», — сказала Логинова.
Голышев является воспитанником «Автомобилиста», за который он выступал с 2013 года. Нападающий провел за клуб из Екатеринбурга 605 матчей и набрал 355 (150+205) очков. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2028/29.
В прошлом сезоне Голышев был назначен капитаном «Автомобилиста». В этом сезоне капитаном команды стал защитник Никита Трямкин.