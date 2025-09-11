Экс-капитану клуба КХЛ грозит отстранение на два года за допинг

«К сожалению, сегодня слушания отложились. Вчера с утра я и мои юристы получили обвинения РУСАДА, где они предлагают два года дисквалификации. Мы за сутки подготовили исчерпывающий ответ на обвинения, но неожиданно РУСАДА попросила отложить слушания для ознакомления с позицией. Комитет предложил провести слушания 25 сентября. Конечно, я разочарован, мы надеялись, что сегодня все закончится, но самое главное — результат. Надеюсь, что через две недели я смогу доказать свою невиновность. И не сомневаюсь в этом», — написал Голышев в своем телеграм-канале.