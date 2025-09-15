Ричмонд
КХЛ, ЧМ по легкой атлетике и Первая лига: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях понедельника, 15 сентября, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

17:00 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 3, 15.09.2025, 17:00
Автомобилист
-
Салават Юлаев
-

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на своей площадке в Екатеринбурге примет уфимский «Салават Юлаев».

Команды уже успели сыграть один матч в новом сезоне. «Автомобилист» одержал победу на выезде со счетом 4:1. Далее подопечные Николая Заварухина обыграли «Ак Барс», но уступили «Ладе». В составе команды из Екатеринбурга феерит лучший бомбардир «Авангарда» в последних двух сезонов Рид Буше. Он забросил шайбы в матче с казанским клубом и во встрече с «Ладой».

«Салават Юлаев» одержал единственную победу на второй неделе сезона над «Металлургом» (2:3 ОТ). Команда Виктора Козлова в первом матче с «Автомобилистом» пропустила две шайбы к 8-й минуте игры и не смогла выровнять положение. Коллектив из Уфы попробует реабилитироваться перед своими болельщиками и одержать победу.

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Токио

13:30 Где смотреть: «Матч ТВ».

В Токио продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В третий день соревнований на стадионе разыграют пять комплектов наград. Свои медали уже получили марафонцы-мужчины, где победу одержал представитель Танзании Альфонс Феликс Симбу, который финишировал со временем 2:09.48.

Также в вечерней сессии мы увидим розыгрыш наград у мужчин в прыжках с шестом, где выступит многократный рекордсмен мира и олимпийский чемпион Арман Дюплантис из Швеции. Определится победитель в метании молота у женщин, в беге на 3000 м с/п у мужчин и в беге на 100 м с барьерами у женщин.

Футбол. Первая лига. 10-й тур. «Родина» — «Факел»

19:30 Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Первая лига 2025/2026
Тур 10, 15.09.2025, 19:30
Родина
-
Факел
-

В рамках 10-го тура Первой лиги московская «Родина» примет на своем поле воронежский «Факел».

На данный момент футболисты «Родины» находятся в своей лучшей форме. Команда Хуана Диаса оформила три победы подряд. «Родина» в сухую в дерби разгромила «Торпедо» (3:0), после этого обыграла «Нефтехимик» (5:1), а накануне победила «Енисей» со счетом 2:0. В турнирной таблице «Родина» располагается на 7-м месте с 13 очками.

Воронежский «Факел», начавший сезон с шести побед, немного сбавил обороты. Подопечные Игоря Шалимова сыграли вничью с «Челябинском» (1:1) и одержали минимальную победу на «Арсеналом» из Тулы (1:0). «Факел» располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги с 22 очками, отставая от лидирующего «Спартака» из Костромы на один балл. Кто окажется сильнее в этой встрече? Ответ узнаем уже сегодня.