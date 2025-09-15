КХЛ, ЧМ по легкой атлетике и Первая лига: что смотреть сегодня

Также в вечерней сессии мы увидим розыгрыш наград у мужчин в прыжках с шестом, где выступит многократный рекордсмен мира и олимпийский чемпион Арман Дюплантис из Швеции. Определится победитель в метании молота у женщин, в беге на 3000 м с/п у мужчин и в беге на 100 м с барьерами у женщин.