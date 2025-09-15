Форвард «Лады» дисквалифицирован за бросок шайбы в арбитра

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Лады” Андрея Алтыбармакяна по п.1.28. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении Судьи), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.