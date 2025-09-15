Ричмонд
Форвард «Лады» дисквалифицирован за бросок шайбы в арбитра

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего «Лады» Андрея Алтыбармакяна на пять матчей за бросок шайбы в арбитра после свистка.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Лада"

В концовке третьего периода матча с петербургским СКА (1:6) Алтыбармакян был не согласен с решением судей и после удаления бросил шайбу в одного из арбитров.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Лады” Андрея Алтыбармакяна по п.1.28. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении Судьи), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

«В соответствии с пунктом 4.2 Дисциплинарного регламента КХЛ Хоккеист (представитель команды), наказанный вторым и каждым последующим дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) в одной игре, получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф. Таким образом, дисквалификация Алтыбармакяна составит пять матчей», — добавлено в сообщении.

«Лада» в трех матчах набрала 2 очка и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

СКА
6:1
3:0, 0:1, 3:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
14.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 10642 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Борис Миронов
Вратари
Артемий Плешков
Александр Трушков
1-й период
05:37
Владислав Семин
05:46
Валентин Зыков
(Сергей Сапего, Марат Хайруллин)
07:24
Алекс Коттон
07:47
Иван Романов
09:23
Михаил Воробьев
(Тревор Мерфи, Марат Хайруллин)
14:28
Никита Дишковский
(Матвей Короткий)
2-й период
22:27
Сергей Сапего
29:12
Сергей Сапего
31:24
Уильям Дюфур
(Райли Савчук, Егор Рыков)
39:53
Данил Башкиров
3-й период
41:24
Джозеф Бландизи
(Игорь Ларионов, Тревор Мерфи)
44:34
Тревор Мерфи
44:34
Тревор Мерфи
44:34
Тревор Мерфи
44:34
Андрей Чивилев
44:34
Андрей Чивилев
44:34
Андрей Чивилев
47:09
Бреннан Менелл
(Марат Хайруллин, Валентин Зыков)
48:18
Никита Дишковский
54:13
Игорь Ларионов
58:10
Андрей Алтыбармакян
58:10
Андрей Алтыбармакян
58:10
Андрей Алтыбармакян
Статистика
СКА
Лада
Штрафное время
12
56
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит