Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.12
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.90
П2
4.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.77
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
20.09
Адмирал
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.16
П2
2.49
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сибирь
1
П1
X
П2

«Лада» уволила главного тренера Бориса Миронова

Хоккейный клуб «Лада» отправил в отставку главного тренера Бориса Миронова, сообщает пресс-служба команды из Тольятти.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Лада"

Генеральный директор «Лады» Александр Харламов прокомментировал расставание с Мироновым.

«Причина смены главного тренера только одна — это нынешний результат, который не устраивает никого. Поэтому было принято такое решение. Благодарим Бориса Олеговича за проделанную работу, но хоккейный бизнес таков, что все мы зависим от результата», — приводит слова Харламова пресс-служба «Лады».

После пяти матчей нового регулярного чемпионата КХЛ «Лада» набрала 2 очка и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В последних двух встречах «Лада» разгромно уступила «Локомотиву» (1:6) и «Торпедо» (1:5).

Отставка Миронова стала первой в КХЛ в текущем сезоне.

Борис Миронов был назначен главным тренером «Лады» в июне. В прошлом сезоне он входил в штаб челябинского «Трактора» и стал серебряным призером КХЛ.

По итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ тольяттинская «Лада» не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.

В следующем матче «Лада» на своей площадке примет СКА из Санкт-Петербурга.