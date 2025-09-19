«Лада» уволила главного тренера Бориса Миронова

«Причина смены главного тренера только одна — это нынешний результат, который не устраивает никого. Поэтому было принято такое решение. Благодарим Бориса Олеговича за проделанную работу, но хоккейный бизнес таков, что все мы зависим от результата», — приводит слова Харламова пресс-служба «Лады».