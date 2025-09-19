«Лада» уволила главного тренера Бориса Миронова

Генеральный директор «Лады» Александр Харламов прокомментировал расставание с Мироновым.
«Причина смены главного тренера только одна — это нынешний результат, который не устраивает никого. Поэтому было принято такое решение. Благодарим Бориса Олеговича за проделанную работу, но хоккейный бизнес таков, что все мы зависим от результата», — приводит слова Харламова пресс-служба «Лады».
После пяти матчей нового регулярного чемпионата КХЛ «Лада» набрала 2 очка и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В последних двух встречах «Лада» разгромно уступила «Локомотиву» (1:6) и «Торпедо» (1:5).
Отставка Миронова стала первой в КХЛ в текущем сезоне.
Борис Миронов был назначен главным тренером «Лады» в июне. В прошлом сезоне он входил в штаб челябинского «Трактора» и стал серебряным призером КХЛ.
По итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ тольяттинская «Лада» не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.
В следующем матче «Лада» на своей площадке примет СКА из Санкт-Петербурга.