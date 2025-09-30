Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.32
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2

«Шанхай» подписал проведшего более 150 матчей в НХЛ канадца

28-летний канадский нападающий Остин Вагнер продолжит карьеру в КХЛ — хоккеист подписал однолетний контракт с «Шанхайскими Драконами». Сообщает пресс-служба клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Генеральный менеджер команды Игорь Варицкий отметил, что Вагнер призван усилить нападение.

«Остин Вагнер — мощный, быстрый крайний нападающий, одинаково хорошо играет и в атаке, и в обороне, включая меньшинство. Это опытный форвард, выступавший и в НХЛ, и в Европе, а значит, должен быстро адаптироваться к хоккею КХЛ», — заявил генеральный менеджер.

Нападающий провел 178 матчей в НХЛ в составе «Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхокс», где заработал 42 (23+19) очка. В минувшем сезоне он играл в АХЛ за «Чикаго Вулвз» и отметился 18 (9+9) баллами.

«Шанхайские Драконы» в этом сезоне домашние матчи проводят на арене в Санкт-Петербурге. Клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков за девять матчей.