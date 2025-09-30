«Шанхай» подписал проведшего более 150 матчей в НХЛ канадца

Генеральный менеджер команды Игорь Варицкий отметил, что Вагнер призван усилить нападение.
«Остин Вагнер — мощный, быстрый крайний нападающий, одинаково хорошо играет и в атаке, и в обороне, включая меньшинство. Это опытный форвард, выступавший и в НХЛ, и в Европе, а значит, должен быстро адаптироваться к хоккею КХЛ», — заявил генеральный менеджер.
Нападающий провел 178 матчей в НХЛ в составе «Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхокс», где заработал 42 (23+19) очка. В минувшем сезоне он играл в АХЛ за «Чикаго Вулвз» и отметился 18 (9+9) баллами.
«Шанхайские Драконы» в этом сезоне домашние матчи проводят на арене в Санкт-Петербурге. Клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков за девять матчей.