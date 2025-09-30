«Шанхай» подписал проведшего более 150 матчей в НХЛ канадца

«Остин Вагнер — мощный, быстрый крайний нападающий, одинаково хорошо играет и в атаке, и в обороне, включая меньшинство. Это опытный форвард, выступавший и в НХЛ, и в Европе, а значит, должен быстро адаптироваться к хоккею КХЛ», — заявил генеральный менеджер.