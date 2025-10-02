«Сибирь» объявила об отставке главного тренера Епанчинцева

«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вадимом Епанчинцевым. Мы благодарим Вадима Сергеевича за проделанную работу в нашей команде, за яркое выступление команды в плей‑офф‑2025 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе. Желаем успехов в дальнейшей карьере!»— сказано в сообщении клуба.