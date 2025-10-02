Ричмонд
«Сибирь» объявила об отставке главного тренера Епанчинцева

Тренер был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил об увольнении 49-летнего Вадима Епанчинцева с поста главного тренера.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вадимом Епанчинцевым. Мы благодарим Вадима Сергеевича за проделанную работу в нашей команде, за яркое выступление команды в плей‑офф‑2025 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе. Желаем успехов в дальнейшей карьере!»— сказано в сообщении клуба.

Напомним, Епанчинцев возглавил «Сибирь» весной 2024 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне Кубка Гагарина уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» в первом раунде со счетом (3−4). Игровую карьеру Епанчинцев завершил в 2011 году, его последним клубом был «Атлант».

В текущем сезоне «Сибирь» набрала лишь восемь очков в десяти встречах и занимает предпоследнее, 10-е место на Востоке. Свой ближайший матч команда проведет 5 октября дома против «Барыса» из Астаны.

Кто станет новым главным тренером новосибирцев пока не известно. Генменеджер клуба Виктор Меркулов дал «Чемпионату» комментарий по этоиу поводу.

— Кто будет исполняющим обязанности главного тренера команды?
— Думаю, завтра вы всё узнаете, появится информация.

— Ожидаются ли в клубе еще изменения?
— На данный момент будет смена главного тренера. Человек, который приедет, посмотрит команду, подержит в руках игроков. После этого, может быть, будут ещё какие-то изменения, — сказал Меркулов.