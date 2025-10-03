Вячеслав Буцаев назначен новым тренером «Сибири»

Главным тренером «Сибири» назначен 55-летний Вячеслав Буцаев. Контракт специалиста с клубом будет действовать до конца текущено сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири».
Буцаев воспитанник тольяттинской школы хоккея. Он становился Олимпийским чемпионом 1992 года и чемпионом мира в 1993 году. Кроме того, он провел более 130 игр в Национальной хоккейной лиге, выступая за такие клубы, как «Филадельфия Флайерз», «Сан-Хосе Шаркс», «Анахайм Дакс», «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
С 2018 года по 2021 год занимал должность главного тренера «Нефтехимика». Последним местом работы Буцаева был «Барыс», в котором он проработал меньше месяца. Также он возглавлял в КХЛ «Витязь», «Сочи» и ЦСКА. Всего на счету Вячеслава Буцаева 446 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ в качестве главного тренера и 204 победы.
Напомним, вчера, 2 октября, стало известно, что Вадим Епанчинцев отправлен в отставку после неудачного месяца нового сезона в КХЛ. По итогам десяти матчей «Сибирь» с 8 набранными очками занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В последнем матче под руководством Епанчинцева команда на выезде проиграла «Салавату Юлаеву» со счетом 2:5. В следующем матче новосибирская команда 5 октября примет «Барыс».