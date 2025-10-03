Вячеслав Буцаев назначен новым тренером «Сибири»

С 2018 года по 2021 год занимал должность главного тренера «Нефтехимика». Последним местом работы Буцаева был «Барыс», в котором он проработал меньше месяца. Также он возглавлял в КХЛ «Витязь», «Сочи» и ЦСКА. Всего на счету Вячеслава Буцаева 446 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ в качестве главного тренера и 204 победы.