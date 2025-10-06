Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
1
:
Автомобилист
3
Все коэффициенты
П1
22.00
X
6.80
П2
1.28
Хоккей. КХЛ
07.10
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.25
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
07.10
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
07.10
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Трактор
П1
X
П2

Калинюк прокомментировал дебютный гол за «Салават Юлаев»

5 октября прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» со счетом 3:1.

Автором одной из трех шайб в ворота сочинской команды стал Уайатт Калинюк, который прокомментировал свой дебютный гол за «Салават Юлаев» эксклюзивно для портала Sportbets.ru.

«Я думаю, мы просто придерживались нашего игрового плана с самых первых минут, — заявил хоккеист, отвечая на вопрос о том, что стало главным фактором успеха в матче против “Сочи”, — Мы забрасывали шайбу в зону за их спинами, играли просто, и уже оттуда создавали моменты, зарабатывали удаления. Всю игру нам удавалось держать их под давлением. Думаю, в этом и была разница».

Также Калинюк оценил и персонально свою игру: «Я чувствовал себя довольно комфортно. Знаете, когда попадаешь в новую команду, всегда требуется время, чтобы приспособиться к тактическим схемам и партнёрам. Но с каждой игрой и каждой тренировкой я чувствую себя всё увереннее».

Салават Юлаев
3:1
1:0, 0:1, 2:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8246 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Владимир Крикунов
Вратари
Александр Самонов
(00:00-59:25)
Павел Хомченко
(00:00-57:59)
Павел Хомченко
(c 58:40)
1-й период
00:32
Данил Алалыкин
(Александр Жаровский, Максим Кузнецов)
17:54
Данил Авершин
2-й период
33:46
Ноэль Хофенмайер
(Артем Волков, Даниил Сероух)
35:00
Марк Верба
38:11
Ноэль Хофенмайер
3-й период
41:12
Жан-Кристоф Боден
42:04
Уайет Калынюк
(Антон Берлев, Денис Ян)
45:43
Никита Зоркин
56:57
Денис Ян
58:40
Никита Зоркин
(Максим Кузнецов)
Статистика
Салават Юлаев
Сочи
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит