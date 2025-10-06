Калинюк прокомментировал дебютный гол за «Салават Юлаев»

Автором одной из трех шайб в ворота сочинской команды стал Уайатт Калинюк, который прокомментировал свой дебютный гол за «Салават Юлаев» эксклюзивно для портала Sportbets.ru.
«Я думаю, мы просто придерживались нашего игрового плана с самых первых минут, — заявил хоккеист, отвечая на вопрос о том, что стало главным фактором успеха в матче против “Сочи”, — Мы забрасывали шайбу в зону за их спинами, играли просто, и уже оттуда создавали моменты, зарабатывали удаления. Всю игру нам удавалось держать их под давлением. Думаю, в этом и была разница».
Также Калинюк оценил и персонально свою игру: «Я чувствовал себя довольно комфортно. Знаете, когда попадаешь в новую команду, всегда требуется время, чтобы приспособиться к тактическим схемам и партнёрам. Но с каждой игрой и каждой тренировкой я чувствую себя всё увереннее».
Виктор Козлов
Владимир Крикунов
Александр Самонов
(00:00-59:25)
Павел Хомченко
(00:00-57:59)
Павел Хомченко
(c 58:40)
00:32
Данил Алалыкин
(Александр Жаровский, Максим Кузнецов)
17:54
Данил Авершин
33:46
Ноэль Хофенмайер
(Артем Волков, Даниил Сероух)
35:00
Марк Верба
38:11
Ноэль Хофенмайер
41:12
Жан-Кристоф Боден
42:04
Уайет Калынюк
(Антон Берлев, Денис Ян)
45:43
Никита Зоркин
56:57
Денис Ян
58:40
Никита Зоркин
(Максим Кузнецов)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит