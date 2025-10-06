Калинюк прокомментировал дебютный гол за «Салават Юлаев»

«Я думаю, мы просто придерживались нашего игрового плана с самых первых минут, — заявил хоккеист, отвечая на вопрос о том, что стало главным фактором успеха в матче против “Сочи”, — Мы забрасывали шайбу в зону за их спинами, играли просто, и уже оттуда создавали моменты, зарабатывали удаления. Всю игру нам удавалось держать их под давлением. Думаю, в этом и была разница».