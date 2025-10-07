В «Металлурге» назвали зарплату Кузнецова «скромной»

Вопрос решился буквально неделю назад, до этого никакого общения не было. Просто мы тогда понимали, что Евгений на рынке, потолок зарплат был для нас принципиальным фактором, так как мы не располагаем такими большими деньгами. При этом мы ни с кем не расстались.