В «Металлурге» назвали зарплату Кузнецова «скромной»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал, что у новичка клуба Евгения Кузнецова одна из самых минимальных зарплат в команде.
"У него есть рычаги, благодаря которым он может заработать еще больше денег в виде бонусов. Мы все знаем Евгения и надеемся, что он эти деньги заработает.
Вопрос решился буквально неделю назад, до этого никакого общения не было. Просто мы тогда понимали, что Евгений на рынке, потолок зарплат был для нас принципиальным фактором, так как мы не располагаем такими большими деньгами. При этом мы ни с кем не расстались.
Я лично с ним долго общался, наш главный тренер тоже с ним долго общался. Мы все взвесили и в такой ситуации приняли решение, что такой человек нам нужен", — цитирует Бирюкова ТАСС.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что оклад Кузнецова в «Металлурге» будет равен 10 миллионам рублей. В случае, если ему удастся попасть в топ-3 бомбардира КХЛ, он получит бонус в виде 100 млн рублей.
Отметим, что последний контракт Евгения Кузнецова в «Вашингтон Кэпиталс» на три года был с кэпхитом на $7,8 млн. Так, в год по курсу рубля хоккеист получал до 260 млн рублей. Этот контракт в 2023-м The Athletic назвал худшим по условиям во всей лиге.