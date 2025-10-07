Капитан СКА Плотников дисквалифицирован на два матча КХЛ

Игра прошла 6 октября и завершилась победой ярославской команды со счетом 4:2. В третьем периоде Плотников толкнул Сергеева, и тот ударился головой о борт. Форвард СКА получил пятиминутный штраф за толчок на борт и дисциплинарный штраф до конца матча.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п.1.11.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении комитета.
По окончании матча главный тренер «Локомотив» Боб Хартли заявил, что Сергеев получил серьезную травму после толчка Плотникова.
Сергею Плотникову 35 лет. В нынешнем сезоне он забросил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах. Игрок пропустит гостевую (8 октября) и домашнюю (13 октября) игры с екатеринбургским «Автомобилистом».
СКА после 12 матчей набрал 12 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, находясь за пределами зоны плей-офф.