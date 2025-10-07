Капитан СКА Плотников дисквалифицирован на два матча КХЛ

Игра прошла 6 октября и завершилась победой ярославской команды со счетом 4:2. В третьем периоде Плотников толкнул Сергеева, и тот ударился головой о борт. Форвард СКА получил пятиминутный штраф за толчок на борт и дисциплинарный штраф до конца матча.