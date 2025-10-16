Канадский хоккеист с российским паспортом покинул «Амур»

В октябре 2023 года хоккеист получил российское гражданство.
«Его самоотверженная игра в обороне и подключения к атакам надолго запомнятся нашим болельщикам. Он не просто стал по-настоящему своим в Хабаровске, но и получил российское гражданство. Мы благодарим Кэмерона за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении в телеграм-канале «Амура».
28-летний Ли выступал за «Амур» с 2022 года. Он провел за клуб из Хабаровска 155 матчей, в которых набрал 53 очка (11 голов + 42 передачи).
В текущем сезоне КХЛ «Амур» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 14 очками. В следующем матче подопечные Александра Гальченюка 17 октября на домашней арене примут «Ладу» из Тольятти.
Перед началом сезона КХЛ изменила статус легионеров. Теперь легионерами не считаются иностранные игроки, заигранные за сборные других стран, но имеющие российское гражданство. Соответствующее решение было принято на ежегодном совещании руководителей клубов КХЛ, которое прошло в формате видеоконференции. Кэмерон Ли и ряд других хоккеистов были выведены из-под лимита.
Александр Гальченюк
Алексей Жамнов
Максим Дорожко
Дмитрий Николаев
(00:00-59:24)
05:59
Командный штраф
10:43
Кирилл Слепец
(Артем Шварев)
14:42
Егор Воронков
17:24
Алекс Бродхерст
24:28
Адам Ружичка
(Андрей Миронов, Нэйтан Тодд)
28:55
Игнат Коротких
(Ярослав Лихачев, Виктор Балдаев)
45:30
Кристиан Ярош
46:43
Игнат Коротких
(Сергей Дубакин, Никита Евсеев)
51:46
Сергей Дубакин
52:08
Александр Беляев
(Герман Рубцов, Павел Порядин)
58:50
Лукас Локхарт
(Михаил Мальцев, Кристиан Ярош)
59:45
Сергей Дубакин
(Игнат Коротких)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит