Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
Ак Барс
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.70
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.26
X
4.63
П2
1.74
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Канадский хоккеист с российским паспортом покинул «Амур»

Хабаровский «Амур» расторг контракт с защитником Кэмероном Ли, сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В октябре 2023 года хоккеист получил российское гражданство.

«Его самоотверженная игра в обороне и подключения к атакам надолго запомнятся нашим болельщикам. Он не просто стал по-настоящему своим в Хабаровске, но и получил российское гражданство. Мы благодарим Кэмерона за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении в телеграм-канале «Амура».

28-летний Ли выступал за «Амур» с 2022 года. Он провел за клуб из Хабаровска 155 матчей, в которых набрал 53 очка (11 голов + 42 передачи).

В текущем сезоне КХЛ «Амур» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 14 очками. В следующем матче подопечные Александра Гальченюка 17 октября на домашней арене примут «Ладу» из Тольятти.


Перед началом сезона КХЛ изменила статус легионеров. Теперь легионерами не считаются иностранные игроки, заигранные за сборные других стран, но имеющие российское гражданство. Соответствующее решение было принято на ежегодном совещании руководителей клубов КХЛ, которое прошло в формате видеоконференции. Кэмерон Ли и ряд других хоккеистов были выведены из-под лимита.

Амур
4:3
1:0, 1:1, 2:2
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
15.10.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Алексей Жамнов
Вратари
Максим Дорожко
Дмитрий Николаев
(00:00-59:24)
1-й период
05:59
Командный штраф
10:43
Кирилл Слепец
(Артем Шварев)
14:42
Егор Воронков
17:24
Алекс Бродхерст
2-й период
24:28
Адам Ружичка
(Андрей Миронов, Нэйтан Тодд)
28:55
Игнат Коротких
(Ярослав Лихачев, Виктор Балдаев)
3-й период
45:30
Кристиан Ярош
46:43
Игнат Коротких
(Сергей Дубакин, Никита Евсеев)
51:46
Сергей Дубакин
52:08
Александр Беляев
(Герман Рубцов, Павел Порядин)
58:50
Лукас Локхарт
(Михаил Мальцев, Кристиан Ярош)
59:45
Сергей Дубакин
(Игнат Коротких)
Статистика
Амур
Спартак
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит