Канадский хоккеист с российским паспортом покинул «Амур»

«Его самоотверженная игра в обороне и подключения к атакам надолго запомнятся нашим болельщикам. Он не просто стал по-настоящему своим в Хабаровске, но и получил российское гражданство. Мы благодарим Кэмерона за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении в телеграм-канале «Амура».