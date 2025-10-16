Ричмонд
Титов — о работе в «Спартаке»: Мне не хочется вспоминать те годы

16 октября хоккеисту и тренеру Герману Титову исполнилось 60 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер «Спартака» Герман Титов признался, что ему не хочется вспоминать период работы в московском клубе.

— Во время работы в «Спартаке» ждали ли вы более качественного усиления? Говорилось, что отсутствие его стало причиной неудачного результата команды при вас.

— Скорее всего, так и было. Я с себя ответственность не снимаю, но есть факт, что многие игроки из «Атланта» перешли в «Спартак». Я надеялся, что будет усиление, которое мы не получили, а играли с теми, кто был в «Атланте», и они были основным костяком. Считаю, что руководство «Спартака» тогда не дало мне времени, а команда не делается за год. Тех же тренеров в НХЛ подписывают как минимум на три года, а то и больше. Столько времени нужно давать тренерскому штабу, а потом уже спрашивать с них по полной программе. Бывают единичные случаи, когда за полгода или год удается что-то сделать. К примеру, двукратному обладателю Кубка Гагарина Игорю Никитину, пришедшему со своим тренерском штабом, нужно время, чтобы выстроить игру с ЦСКА. Никто не думал, что команда будет находиться на восьмом-девятом местах в конференции. Здесь необходимо найти «химию» между игроками и тренерским штабом, и Никитину тоже нужно время, чтобы понять, от кого что ждать и требовать. Так что становление команды — это небыстрый процесс.

— Понимаете ли вы сейчас, в чем причина была того провального отрезка в 10 матчах, после чего с вами распрощались в октябре 2016 года?

— Скажу, что где-то было стечение обстоятельств, мы проигрывали в тех матчах, в которых не должны были это делать. Где-то неправильно сыграли, где-то подвело мастерство, но по игре в тех матчах мы никому не уступали. Но результат есть результат, и я понимаю решение руководства. И получилось так, как получилось.

— Возможно ли, что клубу не стоило тогда увольнять тренера Игоря Уланова, которого убрали после его дисквалификации?

— Тогда у Игоря не выдержали нервы. Может, это тоже был своего рода звоночек, и я ничего тут не мог сделать. Честно, мне не хочется вспоминать те годы в «Спартаке», которые для меня не очень сложились. Чтобы команда играла в плей-офф, нужно было пополнить состав более качественными хоккеистами, — цитирует Титова ТАСС.

Герман Титов — чемпион мира 1993 года и серебряный призер Олимпийских игр в Нагано 1998 года. Нападающий выступал за воскресенский «Химик», а также клубы НХЛ — «Калгари Флэймз», «Питтсбург Пингвинз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс».