Титов — о работе в «Спартаке»: Мне не хочется вспоминать те годы

— Скорее всего, так и было. Я с себя ответственность не снимаю, но есть факт, что многие игроки из «Атланта» перешли в «Спартак». Я надеялся, что будет усиление, которое мы не получили, а играли с теми, кто был в «Атланте», и они были основным костяком. Считаю, что руководство «Спартака» тогда не дало мне времени, а команда не делается за год. Тех же тренеров в НХЛ подписывают как минимум на три года, а то и больше. Столько времени нужно давать тренерскому штабу, а потом уже спрашивать с них по полной программе. Бывают единичные случаи, когда за полгода или год удается что-то сделать. К примеру, двукратному обладателю Кубка Гагарина Игорю Никитину, пришедшему со своим тренерском штабом, нужно время, чтобы выстроить игру с ЦСКА. Никто не думал, что команда будет находиться на восьмом-девятом местах в конференции. Здесь необходимо найти «химию» между игроками и тренерским штабом, и Никитину тоже нужно время, чтобы понять, от кого что ждать и требовать. Так что становление команды — это небыстрый процесс.