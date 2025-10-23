Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
0
:
Динамо М
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
15.20
П2
1.00
Хоккей. НХЛ
24.10
Тампа-Бэй
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.45
П2
4.80
Хоккей. НХЛ
24.10
Айлендерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.38
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
24.10
Бостон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
24.10
Оттава
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.50
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
24.10
Рейнджерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.81
П2
4.93
Хоккей. НХЛ
24.10
Флорида
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.73
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
24.10
Виннипег
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.79
П2
4.02
Хоккей. НХЛ
24.10
Нэшвилл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
24.10
Сент-Луис
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.34
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
24.10
Даллас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.37
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
24.10
Колорадо
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.38
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
24.10
Эдмонтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.83
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь», одержал вторую победу подряд

Уфимскому клубу удалось реабилитироваться после серии из пяти поражений.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 5:2. У гостей дважды отличились Артем Горшков и Александр Хохлачев, еще один гол на счету Джека Родуолда. У хозяев забили Егор Аланов и Кирилл Рассказов.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги выездного матча с «Сибирью».

«Cчитаю, что игроки молодцы, провели хороший матч. Работали с первой до последней минуты. Несмотря на то, что вели в счете, действовали так, как мы просили. Играть в Новосибирске всегда тяжело. Важно было гнуть свою линию до конца», — передает слова Козлова корреспондент «БИЗНЕС Online».

«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд после серии из пяти поражений. Уфимцы занимают последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 12 очками в 17 матчах. «Сибирь» идет на 10-й строчке с 15 очками в 17 играх.

Уфимцы проведут следующий матч на выезде против «Нефтехимика» 25 октября. «Сибирь» в этот же день примет на своем льду челябинский «Трактор».

Сибирь
2:5
1:1, 0:3, 1:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
23.10.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11282 зрителя
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев
Виктор Козлов
Вратари
Антон Красоткин
Семен Вязовой
1-й период
01:31
Артем Жуков
02:44
Джек Родуолд
(Девин Броссо, Александр Хохлачев)
06:42
Кирилл Рассказов
(Иван Чехович, Никита Сошников)
13:21
Артур Фаизов
2-й период
21:02
Александр Хохлачев
(Евгений Кулик, Девин Броссо)
26:24
Иван Климович
28:47
Артем Горшков
(Ярослав Цулыгин, Максим Кузнецов)
31:37
Алексей Яковлев
33:58
Илья Федотов
38:56
Артем Горшков
3-й период
46:40
Александр Хохлачев
(Евгений Кулик, Джек Родуолд)
50:33
Егор Аланов
(Иван Чехович, Архип Неколенко)
58:32
Ярослав Цулыгин
Статистика
Сибирь
Салават Юлаев
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит