«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь», одержал вторую победу подряд

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 5:2. У гостей дважды отличились Артем Горшков и Александр Хохлачев, еще один гол на счету Джека Родуолда. У хозяев забили Егор Аланов и Кирилл Рассказов.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги выездного матча с «Сибирью».
«Cчитаю, что игроки молодцы, провели хороший матч. Работали с первой до последней минуты. Несмотря на то, что вели в счете, действовали так, как мы просили. Играть в Новосибирске всегда тяжело. Важно было гнуть свою линию до конца», — передает слова Козлова корреспондент «БИЗНЕС Online».
«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд после серии из пяти поражений. Уфимцы занимают последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 12 очками в 17 матчах. «Сибирь» идет на 10-й строчке с 15 очками в 17 играх.
Уфимцы проведут следующий матч на выезде против «Нефтехимика» 25 октября. «Сибирь» в этот же день примет на своем льду челябинский «Трактор».
Вячеслав Буцаев
Виктор Козлов
Антон Красоткин
Семен Вязовой
01:31
Артем Жуков
02:44
Джек Родуолд
(Девин Броссо, Александр Хохлачев)
06:42
Кирилл Рассказов
(Иван Чехович, Никита Сошников)
13:21
Артур Фаизов
21:02
Александр Хохлачев
(Евгений Кулик, Девин Броссо)
26:24
Иван Климович
28:47
Артем Горшков
(Ярослав Цулыгин, Максим Кузнецов)
31:37
Алексей Яковлев
33:58
Илья Федотов
38:56
Артем Горшков
46:40
Александр Хохлачев
(Евгений Кулик, Джек Родуолд)
50:33
Егор Аланов
(Иван Чехович, Архип Неколенко)
58:32
Ярослав Цулыгин
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит