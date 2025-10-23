«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь», одержал вторую победу подряд

«Cчитаю, что игроки молодцы, провели хороший матч. Работали с первой до последней минуты. Несмотря на то, что вели в счете, действовали так, как мы просили. Играть в Новосибирске всегда тяжело. Важно было гнуть свою линию до конца», — передает слова Козлова корреспондент «БИЗНЕС Online».