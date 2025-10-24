Анатолий Голышев высказался о завершении игровой карьеры

«Завершить карьеру? Нет конечно, у меня впереди четыре года контракта. Не задумывался ни на секунду. Я был уверен, что вернусь играть за “Автомобилист”. Вариант с отъездом в Америку (АХЛ), где не будет действовать дисквалификация, не рассматривал, мы были полностью уверены, что все докажем», — передает слова Голышева корреспондент SportMail Арина Нуриахметова.