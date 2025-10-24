Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
1
:
Амур
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.50
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
25.10
Баффало
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.39
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
25.10
Коламбус
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Джерси
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.97
Хоккей. НХЛ
25.10
Виннипег
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.40
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Монреаль
5
П1
X
П2

Анатолий Голышев высказался о завершении игровой карьеры

Форвард «Автомобилиста» рассказал, как на него повлияла дисквалификация.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал, как на него повлияла дисквалификация, не было ли у него мыслей о завершении карьеры.

«Завершить карьеру? Нет конечно, у меня впереди четыре года контракта. Не задумывался ни на секунду. Я был уверен, что вернусь играть за “Автомобилист”. Вариант с отъездом в Америку (АХЛ), где не будет действовать дисквалификация, не рассматривал, мы были полностью уверены, что все докажем», — передает слова Голышева корреспондент SportMail Арина Нуриахметова.

В сентябре стало известно, что экс-капитан «Автомобилиста» выиграл вместе с юристами дело о нарушении антидопинговых правил.

Напомним, нападающий екатеринбургской команды 18 октября отбыл дисквалификацию за допинг. Встреча на домашнем льду между «Автомобилистом» и «Трактором», которую называют уральским дерби, стала для Голышева первой в сезоне. Екатеринбуржцы в этом матче одержали волевую победу со счетом 5:3. «Трактор» открыл счет уже на 45-й секунде, но позже упустили преимущество, более того, дважды пропустили в свои ворота.

Сейчас «Автомобилист» занимает второе место на Востоке. После 20 матчей на счету команды 26 очков. «Трактор» в той же турнирной таблице, но на шестом месте с 20 очками.