Анатолий Голышев высказался о завершении игровой карьеры

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал, как на него повлияла дисквалификация, не было ли у него мыслей о завершении карьеры.
«Завершить карьеру? Нет конечно, у меня впереди четыре года контракта. Не задумывался ни на секунду. Я был уверен, что вернусь играть за “Автомобилист”. Вариант с отъездом в Америку (АХЛ), где не будет действовать дисквалификация, не рассматривал, мы были полностью уверены, что все докажем», — передает слова Голышева корреспондент SportMail Арина Нуриахметова.
В сентябре стало известно, что экс-капитан «Автомобилиста» выиграл вместе с юристами дело о нарушении антидопинговых правил.
Напомним, нападающий екатеринбургской команды 18 октября отбыл дисквалификацию за допинг. Встреча на домашнем льду между «Автомобилистом» и «Трактором», которую называют уральским дерби, стала для Голышева первой в сезоне. Екатеринбуржцы в этом матче одержали волевую победу со счетом 5:3. «Трактор» открыл счет уже на 45-й секунде, но позже упустили преимущество, более того, дважды пропустили в свои ворота.
Сейчас «Автомобилист» занимает второе место на Востоке. После 20 матчей на счету команды 26 очков. «Трактор» в той же турнирной таблице, но на шестом месте с 20 очками.