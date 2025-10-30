Хоккеист КХЛ создал свой бренд одежды вместе с дизайнером из США

«Наверное, это пришло из Америки — там культура стиля в спорте очень развита. В НХЛ уже отменили обязательные костюмы и двигаются в сторону НБА. Для меня одежда — это способ самовыражения. Без чего не представляю свой гардероб? Наверное, без кроссовок Nike. Больше всего люблю модель Dunk. Еще штаны карго и худи.



Свой бренд одежды я создал вместе с американским дизайнером Райаном Ривзом. Мы познакомились в Лос-Анджелесе на рынке самодельной одежды, я тогда купил у него футболку с его рисунком. Позже заказал у него несколько хоккейных принтов, и они стали основой коллекции моего бренда», — сказал Яшкин.