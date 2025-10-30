Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.93
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.47
П2
5.80
Хоккей. НХЛ
31.10
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
31.10
Каролина
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.91
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Торонто
3
П1
X
П2

Хоккеист КХЛ создал свой бренд одежды вместе с дизайнером из США

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в новом выпуске шоу «Хоккейный борт» рассказал о стиле и собственном бренде одежды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Наверное, это пришло из Америки — там культура стиля в спорте очень развита. В НХЛ уже отменили обязательные костюмы и двигаются в сторону НБА. Для меня одежда — это способ самовыражения. Без чего не представляю свой гардероб? Наверное, без кроссовок Nike. Больше всего люблю модель Dunk. Еще штаны карго и худи.

Свой бренд одежды я создал вместе с американским дизайнером Райаном Ривзом. Мы познакомились в Лос-Анджелесе на рынке самодельной одежды, я тогда купил у него футболку с его рисунком. Позже заказал у него несколько хоккейных принтов, и они стали основой коллекции моего бренда», — сказал Яшкин.

Яшкин провел семь сезонов в НХЛ. В общей сложности он провел 329 матчей за «Сент-Луис» и «Вашингтон», в которых набрал 74 (29+45) очка.

С 2019 года Яшкин играет в КХЛ. До перехода в «Ак Барс» в 2023 году он выступал за московское «Динамо» и СКА. В этом сезоне 32-летний хоккеист провел 21 матч и набрал 10 (7+3) очков.

«Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Металлурга» на один балл. В субботу, 1 ноября, казанцы дома сыграют против тольяттинской «Лады». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.