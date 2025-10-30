Хоккеист КХЛ создал свой бренд одежды вместе с дизайнером из США

«Наверное, это пришло из Америки — там культура стиля в спорте очень развита. В НХЛ уже отменили обязательные костюмы и двигаются в сторону НБА. Для меня одежда — это способ самовыражения. Без чего не представляю свой гардероб? Наверное, без кроссовок Nike. Больше всего люблю модель Dunk. Еще штаны карго и худи.
Свой бренд одежды я создал вместе с американским дизайнером Райаном Ривзом. Мы познакомились в Лос-Анджелесе на рынке самодельной одежды, я тогда купил у него футболку с его рисунком. Позже заказал у него несколько хоккейных принтов, и они стали основой коллекции моего бренда», — сказал Яшкин.
Яшкин провел семь сезонов в НХЛ. В общей сложности он провел 329 матчей за «Сент-Луис» и «Вашингтон», в которых набрал 74 (29+45) очка.
С 2019 года Яшкин играет в КХЛ. До перехода в «Ак Барс» в 2023 году он выступал за московское «Динамо» и СКА. В этом сезоне 32-летний хоккеист провел 21 матч и набрал 10 (7+3) очков.
«Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Металлурга» на один балл. В субботу, 1 ноября, казанцы дома сыграют против тольяттинской «Лады». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.