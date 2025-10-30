Ротенберг вошел в топ-3 самых эффективных тренеров в истории КХЛ

Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. В Кубке Гагарина 2025 года СКА под его руководством впервые за 15 лет выбыл из розыгрыша в первом раунде плей-офф. 2 июня 2025 года тренер был уволен из СКА в связи с недостижением командой спортивных результатов. В июле он вошел в совет директоров московского «Динамо».