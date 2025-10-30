Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.93
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.47
П2
5.80
Хоккей. НХЛ
31.10
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
31.10
Каролина
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.91
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
31.10
Оттава
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.55
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
31.10
Тампа-Бэй
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.51
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
31.10
Филадельфия
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.35
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Торонто
3
П1
X
П2

Ротенберг вошел в топ-3 самых эффективных тренеров в истории КХЛ

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг входит в тройку лучших тренеров в истории КХЛ по проценту набранных очков за карьеру.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Экс-тренер петербургского СКА Роман Ротенберг вошёл в тройку самых эффективных тренеров Континентальной хоккейной лиги по проценту набранных очков за карьеру. Статистику в честь Дня тренера, который отмечается 30 октября, предоставил журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков.

В список вошли специалисты, которые провели в КХЛ как минимум один полный сезон.

Топ-10 тренеров КХЛ по проценту набранных очков:

  1. Игорь Никитин — 69,6%
  2. Вячеслав Быков — 68,9%
  3. Роман Ротенберг — 68,3%
  4. Боб Хартли — 66,9%
  5. Бенуа Гру — 66,5%
  6. Сергей Федоров — 64,6%
  7. Алексей Жамнов — 64,5%
  8. Илья Воробьев — 64,5%
  9. Виктор Козлов — 63,8%
  10. Дмитрий Квартальнов — 63,7%

Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. В Кубке Гагарина 2025 года СКА под его руководством впервые за 15 лет выбыл из розыгрыша в первом раунде плей-офф. 2 июня 2025 года тренер был уволен из СКА в связи с недостижением командой спортивных результатов. В июле он вошел в совет директоров московского «Динамо».