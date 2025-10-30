Ротенберг вошел в топ-3 самых эффективных тренеров в истории КХЛ

Экс-тренер петербургского СКА Роман Ротенберг вошёл в тройку самых эффективных тренеров Континентальной хоккейной лиги по проценту набранных очков за карьеру. Статистику в честь Дня тренера, который отмечается 30 октября, предоставил журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков.
В список вошли специалисты, которые провели в КХЛ как минимум один полный сезон.
Топ-10 тренеров КХЛ по проценту набранных очков:
- Игорь Никитин — 69,6%
- Вячеслав Быков — 68,9%
- Роман Ротенберг — 68,3%
- Боб Хартли — 66,9%
- Бенуа Гру — 66,5%
- Сергей Федоров — 64,6%
- Алексей Жамнов — 64,5%
- Илья Воробьев — 64,5%
- Виктор Козлов — 63,8%
- Дмитрий Квартальнов — 63,7%
Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. В Кубке Гагарина 2025 года СКА под его руководством впервые за 15 лет выбыл из розыгрыша в первом раунде плей-офф. 2 июня 2025 года тренер был уволен из СКА в связи с недостижением командой спортивных результатов. В июле он вошел в совет директоров московского «Динамо».