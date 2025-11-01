Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.71
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
22:30
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.40
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
23:00
Сан-Хосе
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
5.05
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
02.11
Флорида
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.31
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
02.11
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.42
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
02.11
Коламбус
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.51
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
02.11
Миннесота
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.51
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
02.11
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.41
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
02.11
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.34
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
02.11
Лос-Анджелес
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
02.11
Сиэтл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.34
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
02.11
Эдмонтон
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Канадский форвард «Салавата Юлаева» дисквалифицирован за драку

Нападающего «Салавата Юлаева» Девина Броссо дисквалифицировали на один матч. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет, рассмотрев эпизод матча «Салават Юлаев» — «Адмирал» (5:0).

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего хозяев Девина Броссо по п.3.4. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), на наказание по п.3.7. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (агрессор в драке), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Канадский форвард получил 17 минут штрафа в общей сложности за драку в начале второго периода. Сумма штрафа не уточняется, по этой статье регламента она составляет от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

Девин Броссо перешел в «Салават» в середине октября после обмена из московского «Динамо». За уфимскую команду он провел 5 матчей и набрал 5 (1+4) очков.

«Салават Юлаев» набрал 18 очков в 20 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 2 ноября, уфимцы дома сыграют с лидером Западной конференции — ярославским «Локомотивом».

Салават Юлаев
5:0
3:0, 0:0, 2:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
31.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8519 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Леонид Тамбиев
Вратари
Семен Вязовой
Адам Хуска
1-й период
06:33
Либор Шулак
08:19
Джек Родуолд
(Девин Броссо, Александр Жаровский)
10:12
Георгий Солянников
11:26
Александр Хохлачев
(Александр Жаровский, Джек Родуолд)
15:43
Артур Фаизов
(Максим Кузнецов)
2-й период
20:15
Девин Броссо
20:15
Девин Броссо
20:15
Девин Броссо
20:15
Александр Дарьин
22:08
Кайл Олсон
23:00
Аркадий Шестаков
25:14
Ярослав Цулыгин
3-й период
50:18
Девин Броссо
(Джек Родуолд, Уайет Калынюк)
52:14
Григорий Панин
52:14
Павел Шэн
56:01
Павел Коледов
59:04
Прохор Корбит
(Артем Горшков)
Статистика
Салават Юлаев
Адмирал
Штрафное время
21
22
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит