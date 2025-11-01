Канадский форвард «Салавата Юлаева» дисквалифицирован за драку

Такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет, рассмотрев эпизод матча «Салават Юлаев» — «Адмирал» (5:0).
«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего хозяев Девина Броссо по п.3.4. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), на наказание по п.3.7. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (агрессор в драке), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
Канадский форвард получил 17 минут штрафа в общей сложности за драку в начале второго периода. Сумма штрафа не уточняется, по этой статье регламента она составляет от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.
Девин Броссо перешел в «Салават» в середине октября после обмена из московского «Динамо». За уфимскую команду он провел 5 матчей и набрал 5 (1+4) очков.
«Салават Юлаев» набрал 18 очков в 20 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 2 ноября, уфимцы дома сыграют с лидером Западной конференции — ярославским «Локомотивом».
Виктор Козлов
Леонид Тамбиев
Семен Вязовой
Адам Хуска
06:33
Либор Шулак
08:19
Джек Родуолд
(Девин Броссо, Александр Жаровский)
10:12
Георгий Солянников
11:26
Александр Хохлачев
(Александр Жаровский, Джек Родуолд)
15:43
Артур Фаизов
(Максим Кузнецов)
20:15
Девин Броссо
20:15
Девин Броссо
20:15
Девин Броссо
20:15
Александр Дарьин
22:08
Кайл Олсон
23:00
Аркадий Шестаков
25:14
Ярослав Цулыгин
50:18
Девин Броссо
(Джек Родуолд, Уайет Калынюк)
52:14
Григорий Панин
52:14
Павел Шэн
56:01
Павел Коледов
59:04
Прохор Корбит
(Артем Горшков)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит