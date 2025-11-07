Ричмонд
Форвард Никита Сошников вернулся в «Адмирал»

«Адмирал» и «Сибирь» произвели обмен хоккеистами.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сибирь» и «Адмирал» обменялись нападающими — Никита Сошников вернулся во Владивосток, а Семен Кошелев продолжит карьеру в Новосибирске.

В нынешнем сезоне 32-летний Сошников провел 20 матчей в чемпионате КХЛ и набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности −2. На счету 29-летнего Кошелева в этом сезоне 10 (2+8) очков в 19 играх при полезности «-5».

В сезоне-2024/25 Сошников провел за «Адмирал» 57 матчей регулярного чемпионата и заработал 41 (22+19) очко. В плей-офф нападающий набрал 5 очков (3+2) в пяти матчах. Всего на счету Сошникова 435 матчей в КХЛ (106+133) и 90 матчей в НХЛ (8+8).

До переезда во Владивосток Семен Кошелев выступал за ЦСКА, «Авангард», «Металлург» и «Ак Барс».