«Показали, кто хозяин». Ларионов — о победе СКА над «Шанхаем»

«Непростая, но заслуженная победа. Играли хорошо, спасибо болельщикам за терпение. Хотим чаще радовать их победами. Не всегда это получается, нужно проявлять характер. Проиграли первый период, вдвое перебросав соперника при хорошей игре и контроле шайбы. Жизнь иногда дает такой результат. Важно оставаться позитивным, продолжать играть в свой хоккей.



Показали команде отрезки нашего первого матча с “Шанхаем”. Игра тогда яркая была. Просто мы растратили свои шансы в ней и подарили их сопернику. Хотя по структуре это была одна из лучших наших игр на старте чемпионата. Не хочется громких слов вроде “дерби”. Дерби — это когда у команд есть история. А когда соперник первый год в городе, важно показать, кто здесь хозяин. Это было сказано ребятам, что СКА — команда, существующая с 1946 года. Рад, что они услышали и хорошо сделали свою работу. Отличная мотивация выходить против соперника, которому ты проиграл первый матч сезона», — сказал Ларионов.