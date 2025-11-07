«Показали, кто хозяин». Ларионов — о победе СКА над «Шанхаем»

По ходу матча армейцы сумели отыграться со счета 0:2. Победу СКА принес точный бросок Тревора Мерфи в большинстве на третьей секунде овертайма.
«Непростая, но заслуженная победа. Играли хорошо, спасибо болельщикам за терпение. Хотим чаще радовать их победами. Не всегда это получается, нужно проявлять характер. Проиграли первый период, вдвое перебросав соперника при хорошей игре и контроле шайбы. Жизнь иногда дает такой результат. Важно оставаться позитивным, продолжать играть в свой хоккей.
Показали команде отрезки нашего первого матча с “Шанхаем”. Игра тогда яркая была. Просто мы растратили свои шансы в ней и подарили их сопернику. Хотя по структуре это была одна из лучших наших игр на старте чемпионата. Не хочется громких слов вроде “дерби”. Дерби — это когда у команд есть история. А когда соперник первый год в городе, важно показать, кто здесь хозяин. Это было сказано ребятам, что СКА — команда, существующая с 1946 года. Рад, что они услышали и хорошо сделали свою работу. Отличная мотивация выходить против соперника, которому ты проиграл первый матч сезона», — сказал Ларионов.
В минувшее межсезонье китайский клуб провел ребрендинг и перебрался из Подмосковья в Санкт-Петербург. «Шанхай» проводит домашние матчи на «СКА-Арене», тогда как СКА выступает в Ледовом дворце.
СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Шанхай Дрэгонс» — седьмое. В субботу, 8 ноября, армейцы на выезде сыграют против московского «Динамо», а «драконы» — дома против череповецкой «Северстали».
Игорь Ларионов
Жерар Галлан
Егор Заврагин
(00:00-60:03)
Патрик Рибар
(00:00-40:00)
Андрей Тихомиров
(40:00-60:03)
01:24
Тревор Мерфи
02:26
Кевин Лабанк
(Адам Кленденинг, Гейдж Куинни)
08:02
Грэг Маккэг
08:54
Патрик Рибар
10:38
Игорь Ларионов
15:14
Сергей Плотников
18:12
Владимир Кузнецов
(Грэг Маккэг)
19:03
Адам Кленденинг
21:18
Тревор Мерфи
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
21:48
Трой Джозефс
27:48
Никита Недопекин
34:44
Трой Джозефс
35:50
Рокко Гримальди
39:33
Матвей Поляков
(Тревор Мерфи, Марат Хайруллин)
45:44
Андрей Педан
45:44
Бен Харпур
50:01
Бреннан Менелл
50:20
Борна Рендулич
58:46
Владимир Кузнецов
60:03
Тревор Мерфи
(Рокко Гримальди, Михаил Воробьев)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит