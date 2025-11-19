Алексей Кудашов ушел громко: почему легенда «Динамо» потеряла свой пост

После успешных сезонов в России Кудашов отправился в НХЛ, где выступал за Atlanta Thrashers и Phoenix Coyotes. Хотя звездной карьеры за океаном не получилось, опыт североамериканского хоккея стал важным этапом: быстрый ритм, силовой стиль и требовательные тренеры сформировали в нем фундамент будущего наставника. Вернувшись в Россию, он снова стал заметной фигурой в «Динамо» и других клубах, а также вошел в состав сборной России, выступив на крупных международных турнирах и заработав репутацию игрока, который всегда качественно выполняет свою работу.