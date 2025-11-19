Ричмонд
Алексей Кудашов ушел громко: почему легенда «Динамо» потеряла свой пост

Алексей Кудашов много лет оставался одной из самых влиятельных фигур в российском хоккее. И именно поэтому его громкая отставка из «Динамо» в ноябре 2025 года вызвала эффект разорвавшейся гранаты.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Алексей Кудашов
Алексей Кудашов начинал свою карьеру с позиции центрфорварда, а в итоге стал гениальным тренером команды «Динамо».Источник: Максим Константинов/ТАСС

Кудашов прошел путь от надежного центрфорварда до тренера, который вернул «Динамо» в число сильнейших команд КХЛ. Его команды всегда отличались дисциплиной, системной игрой и спокойным, рабочим стилем. Именно поэтому конфликт с руководством и стремительное увольнение прозвучали так громко: мало кто ожидал, что многолетнее сотрудничество завершится настолько быстро. В статье — карьера Кудашова, его вклад в «Динамо» и подробности ситуации, которая привела к громкой отставке.

От игрока «Химика» до форварда сборной России

Кудашов начинал в подмосковном «Химике», где быстро закрепился в составе благодаря дисциплине и умению играть как в атаке, так и в обороне. Уже в начале карьеры его отмечали как «универсального центрфорварда», который может закрыть любую роль — от первого звена до спецбригады меньшинства. Именно эта надежность привела его в московское «Динамо», где он стал одним из ключевых игроков середины 90-х.

После успешных сезонов в России Кудашов отправился в НХЛ, где выступал за Atlanta Thrashers и Phoenix Coyotes. Хотя звездной карьеры за океаном не получилось, опыт североамериканского хоккея стал важным этапом: быстрый ритм, силовой стиль и требовательные тренеры сформировали в нем фундамент будущего наставника. Вернувшись в Россию, он снова стал заметной фигурой в «Динамо» и других клубах, а также вошел в состав сборной России, выступив на крупных международных турнирах и заработав репутацию игрока, который всегда качественно выполняет свою работу.

Тренерский путь: от штаба «Локомотива» до возрождения «Динамо»

Алексей Кудашов
Под руководством Кудашова «Динамо» вернуло стабильные результаты.Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Завершил карьеру Кудашов в 2006 году, в возрасте 36 лет — из-за накопившихся травм и снижения скорости, что для центрфорварда критично. Уже через год он оказался в тренерском штабе ярославского «Локомотива». Команда тогда переживала один из самых тяжелых периодов в истории клуба: в сентябре 2011 года самолет с основным составом разбился по пути на матч, и «Локомотив» полностью формировали заново.

В штабе тренеров Кудашов работал с молодыми игроками, помогал выстраивать базовую систему игры и возвращал команде конкурентоспособность. Его отмечали как наставника, который умеет объяснять сложные вещи простым языком: как правильно открываться под передачу, как держать позицию без шайбы, как обучать игроков и быстро принимать решения на льду. Для многих молодых хоккеистов именно этот период стал точкой роста.

В 2021 году Кудашов возглавил московское «Динамо». К тому моменту клуб несколько сезонов подряд показывал нестабильные результаты: яркие матчи чередовались с провальными, а команда не могла пройти дальше ранних раундов плей-офф. Кудашов пришел как тренер, способный все исправить — и сделал это быстро.

Уже в первом полном сезоне «Динамо» стало играть лучше: снизилось количество ошибочных передач, улучшилась дисциплина в обороне, команда штатно начинала матчи агрессивно, а игроки стали меньше «проседать» в концовках. Затем последовали серьезные результаты: победа в регулярном чемпионате, Кубок континента и выходы в глубокие раунды плей-офф.

Стиль Кудашова был узнаваемым: строгий, рабочий, без лишнего шоу. Он полагался на лидеров, давал пространство техничным игрокам и требовал четкости от тех, кто отвечает за оборону.

Конфликт с руководством и причины отставки

Отставка Кудашова не была внезапной — напротив, она стала финальной точкой конфликта, который в клубе тлел несколько месяцев. По данным сразу нескольких инсайдеров, решение об уходе тренера фактически приняли еще до недавнего выезда команды, и сам Кудашов это понимал. Напряжение переросло в открытую перепалку перед поездкой, но эта сцена лишь поставила точку в длительной борьбе между спортивной логикой и управленческими интересами.

Главная линия конфликта — отказ Кудашова брать в команду нападающего Максима Сушко, сына генерального директора Сергея Сушко. По словам источников, тренер считал, что место нужно заслужить уровнем игры, а не должностью родственников в клубе. На этом фоне усилились разногласия по летней селекции: тренерский штаб был недоволен тем, что часть решений принималась без их участия, а клуб, в свою очередь, критиковал Кудашова за тяжелый старт сезона.

Давление росло и внутри штаба. Кудашову настойчиво предлагали заменить ассистентов — среди них тренера по защите Андрея Скопинцева. Он категорически отказывался, считая, что менять тех, кто выстроил систему вместе с ним, неправильно. Попытки лидеров «Динамо» поддержать тренера ситуацию не изменили — решение уже было принято. Скопинцев, по информации журналистов, тоже может лишиться места в штабе.

После ухода Кудашова команду до конца сезона возглавит Вячеслав Козлов, а место в тренерском штабе займет Сергей Зубов — фигура, которую многие называют решением, согласованным с Романом Ротенбергом. «Динамо» официально объявило об отставке тренера утром после его заявления об уходе.

На фоне этого стоит помнить: именно под руководством Кудашова «Динамо» выиграло регулярный чемпионат, завоевало Кубок континента и дошло до полуфиналов Кубка Гагарина. Поэтому отставка тренера, который создавал систему четыре года подряд, вызвала в хоккейной среде такой резонанс — слишком очевиден разрыв между результатами и причиной ухода.

Что дальше: возможные сценарии для карьеры

Алексей Кудашов
Инсайдеры уверены: Кудашов не останется без работы — его опыт нужен многим клубам.Источник: Егор Алеев/ТАСС

После громкой отставки Кудашов не выглядит человеком, который планирует исчезнуть из хоккейной карты. Напротив, его имя уже обсуждают в нескольких направлениях. Один из очевидных вариантов — возвращение в КХЛ: у тренера репутация сильного специалиста, и клубы, заинтересованные в стабильности, могут рассматривать его как первого кандидата в межсезонье.

Другой путь — работа в клубах с молодежной вертикалью. Кудашов умеет выводить молодых игроков на уровень основы, а такие специалисты сегодня ценятся особенно высоко. Также для него возможен вариант со сборной: он уже имеет опыт работы в тренерском штабе национальной команды, а его стиль подходит под формат турнирного хоккея.

Также обсуждается возможное возвращение в Ярославль, где Кудашов оставил хороший след и где его методология по воспитанию игроков отлично вписывается в клубную систему. Пока официальных предложений нет, но сам факт того, что его имя звучит в нескольких контекстах сразу, подтверждает: даже после отставки он остается одной из ключевых фигур российского хоккея.