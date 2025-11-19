«Локомотив» — «Драконы» и Кубок Дэвиса: что смотреть сегодня

«Шанхайские Драконы» на шестой строчке на Западе. Играют они вполне стабильно, но слишком часто надеются на свое большинство, которое у клуба одно из лучших в лиге (24% реализации). На выезде у них проблема с дисциплиной, поэтому команда часто теряет преимущество в счете после игры в меньшинстве. Так, клуб пропускает около трех голов за поединок Тем более, что он входит в число команд с худшей бросковой активностью в лиге (723 броска). Добавим, что китайский клуб также имеет один из самых низких показателей игры на точке вбрасывания (47,14%).