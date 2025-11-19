«Локомотив» — «Драконы» и Кубок Дэвиса: что смотреть сегодня

КХЛ
Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.
19 ноября состоятся два матча Континентальной хоккейной лиги. Расписание выглядит так:
- «Локомотив» — «Шанхайские Драконы» в 19:00 мск
- «Сочи» — «Салават Юлаев» в 19:30 мск
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу на Западе, но «Торпедо» близко. Последние матчи команды складывались не совсем удачно, поэтому ярославцы потеряли заветные баллы. Сейчас «Локомотив» лучший по обороне в лиге, но в трех последних матчах клуб пропускал не меньше трех голов. Добавим, что у команды также один из самых высоких показателей результативности (87 шайб). Тем не менее, подопечные Боба Хартли остаются одними из худших в реализации большинства (13%), в численном преимуществе в текущем чемпионате они забросили всего 12 шайб.
«Шанхайские Драконы» на шестой строчке на Западе. Играют они вполне стабильно, но слишком часто надеются на свое большинство, которое у клуба одно из лучших в лиге (24% реализации). На выезде у них проблема с дисциплиной, поэтому команда часто теряет преимущество в счете после игры в меньшинстве. Так, клуб пропускает около трех голов за поединок Тем более, что он входит в число команд с худшей бросковой активностью в лиге (723 броска). Добавим, что китайский клуб также имеет один из самых низких показателей игры на точке вбрасывания (47,14%).
Юниорский Гран-при-2025/2026 по фигурному катанию. 6-й этап
Где смотреть: сайт Первого канала.
19 ноября в Омске состоятся соревнования в категориях танцы на льду и пары.
- Танцы на льду. Ритм-танец начнется в 14:30 мск
- Пары. Короткая программа начнется в 16:45 мск
Кубок Дэвиса. Италия — Австрия. Четвертьфинал
Где смотреть: Онлайн-трансляции букмекерских контор.
19 ноября состоятся два матча между теннисистами Италии и Австрии. По итогам этих встреч определится в первой паре второй полуфиналист Кубка Дэвиса. Ранее Бельгия уже обыграла Францию.
- Лоренцо Сонего (Италия) — Юрий Родионов (Австрия) в 18:00 мск
- Флавио Коболли (Италия) — Филип Мисолич (Австрия) в 19:30 мск
В обоих матчах явными фаворитами СМИ и букмекеры определяют итальянцев. Более того, Италия входит в топ претендентов на победу в Кубке Дэвиса. Особенно с учетом того, что от борьбы в испанской команде отказался Карлос Алькарас, после чего Испания перестала входить в число сборных, которые могут выиграть.
Австрия проигрывает итальянцам по уровню игры. Оба австрийца располагаются за пределами топ-50 в мировом рейтинге.