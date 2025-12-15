Канадский защитник Холлоуэлл перешел из «Лады» в ЦСКА

В московскую команду перешел защитник Мак Холлоуэлл. «Лада» получила защитников Колби Уильямса и Николая Макарова.
27-летний Холлоуэлл начинал текущий сезон в «Локомотиве», а затем его обменяли в «Ладу». Всего в текущем сезоне канадец провел 28 матчей и набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «-16».
30-летний Уильямс провёл в КХЛ за «Адмирал» и ЦСКА 203 матча, в которых набрал 44 (4+44) очка при показателе полезности «+17».
22-летний Макаров провёл 101 матч за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге. Он набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+11». Николай является обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023.
ЦСКА занимает восьмую строчку в таблице Западной конференции. В активе команды 37 очков после 35 матчей. «Лада» расположилась на 10-м месте Запада — команда набрала 23 очка в 34 встречах.