19:30
Сочи
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.06
X
5.58
П2
1.48
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2

Московское «Динамо» утвердило Вячеслава Козлова главным тренером

Вячеслав Козлов был назначен исполняющим обязанности главного тренера хоккейного «Динамо» после отставки Алексея Кудашова.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба клуба объявила о том, что Козлов утвержден на посту главного тренера. Ранее Козлов в качестве старшего тренера команды стал обладателем Кубка Континента (2024) и завоевал бронзу чемпионата КХЛ в сезоне-2024/25.

Бывший наставник «Динамо» Алексей Куданош покинул клуб 16 ноября. Он руководил командой с 2021 года.

Вячеслав Козлов с 17 ноября исполнял обязанности наставника бело-голубых. Под его руководством «Динамо» одержало семь побед подряд в КХЛ. Накануне «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:0. В последний раз команда проигрывала в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября — тогда бело-голубые уступили новосибирской «Сибири» (3:4 после буллитов).

«Динамо» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 48 очков в 35 играх. В следующем матче «Динамо» 18 декабря примет на своей площадке астанинский «Барыс».