Московское «Динамо» утвердило Вячеслава Козлова главным тренером

Пресс-служба клуба объявила о том, что Козлов утвержден на посту главного тренера. Ранее Козлов в качестве старшего тренера команды стал обладателем Кубка Континента (2024) и завоевал бронзу чемпионата КХЛ в сезоне-2024/25.
Бывший наставник «Динамо» Алексей Куданош покинул клуб 16 ноября. Он руководил командой с 2021 года.
Вячеслав Козлов с 17 ноября исполнял обязанности наставника бело-голубых. Под его руководством «Динамо» одержало семь побед подряд в КХЛ. Накануне «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:0. В последний раз команда проигрывала в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября — тогда бело-голубые уступили новосибирской «Сибири» (3:4 после буллитов).
«Динамо» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 48 очков в 35 играх. В следующем матче «Динамо» 18 декабря примет на своей площадке астанинский «Барыс».