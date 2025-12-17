Московское «Динамо» утвердило Вячеслава Козлова главным тренером

Вячеслав Козлов с 17 ноября исполнял обязанности наставника бело-голубых. Под его руководством «Динамо» одержало семь побед подряд в КХЛ. Накануне «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:0. В последний раз команда проигрывала в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября — тогда бело-голубые уступили новосибирской «Сибири» (3:4 после буллитов).