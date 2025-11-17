Стала известна причина отставки Кудашова из «Динамо»

«Сразу несколько источников сообщают о том, что решение об отставке было принято еще до выезда команды. И Алексей Николаевич об этом догадывался, а может, и знал наверняка. Перед поездкой у него возникла перепалка с генеральным директором клуба Сергеем Сушко. А если быть точным, то это стало апогеем тлеющего конфликта между тренером и руководителем.



По одной из версий, эти трения начались с отказа Кудашова взять в команду Максима Сушко — сына генерального директора. На это наложилась проблемная летняя селекция (повод для претензии к менеджменту) и тяжелый старт команды в чемпионате (повод для претензий тренеру).



Кудашова пытались отстоять лидеры “Динамо” и его помощники, но тщетно. Скорее всего, своей должности лишится и тренер по защитникам Андрей Скопинцев. Руководство давно давило на Кудашова, чтобы поменять его ассистентов, но он от таких предложений категорически отказывался.



Кудашова, по крайней мере до конца сезона, заменит Вячеслав Козлов. На место Скопинцева должен прийти Сергей Зубов. И если Зубов выглядит как креатура Романа Ротенберга, то сам Ротенберг вставать на лавку (пока) не планирует», — написал Ерыкалов в своем телеграм-канале.