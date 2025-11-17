Стала известна причина отставки Кудашова из «Динамо»

Накануне Кудашов объявил об уходе с поста главного тренера. Официально об отставке 54-летнего специалиста должны объявить сегодня.
«Сразу несколько источников сообщают о том, что решение об отставке было принято еще до выезда команды. И Алексей Николаевич об этом догадывался, а может, и знал наверняка. Перед поездкой у него возникла перепалка с генеральным директором клуба Сергеем Сушко. А если быть точным, то это стало апогеем тлеющего конфликта между тренером и руководителем.
По одной из версий, эти трения начались с отказа Кудашова взять в команду Максима Сушко — сына генерального директора. На это наложилась проблемная летняя селекция (повод для претензии к менеджменту) и тяжелый старт команды в чемпионате (повод для претензий тренеру).
Кудашова пытались отстоять лидеры “Динамо” и его помощники, но тщетно. Скорее всего, своей должности лишится и тренер по защитникам Андрей Скопинцев. Руководство давно давило на Кудашова, чтобы поменять его ассистентов, но он от таких предложений категорически отказывался.
Кудашова, по крайней мере до конца сезона, заменит Вячеслав Козлов. На место Скопинцева должен прийти Сергей Зубов. И если Зубов выглядит как креатура Романа Ротенберга, то сам Ротенберг вставать на лавку (пока) не планирует», — написал Ерыкалов в своем телеграм-канале.
Алексей Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне он помог команде во второй раз в истории победить в регулярном чемпионате КХЛ и завоевать Кубок континента. В плей-офф «бело-голубые» дошли до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах челябинскому «Трактору» (1−4).
В этом сезоне «Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков. Во вторник, 18 ноября, «бело-голубые» дома сыграют против «Спартака». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
Ярослав Люзенков
Алексей Кудашов
Антон Красоткин
(00:00-10:25)
Владислав Подъяпольский
Семен Кокаулин
(10:25-11:17)
Антон Красоткин
(11:17-58:43)
01:15
Тимур Ахияров
(Кирилл Рассказов)
03:48
Джордан Уил
06:15
Александр Першаков
06:15
Александр Першаков
10:52
Артем Швец-Роговой
(Антон Слепышев, Артем Сергеев)
23:54
Тимур Ахияров
25:39
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
27:59
Скотт Уилсон
(Дэвид Фарранс, Иван Климович)
29:38
Владимир Бутузов
30:26
Никита Гусев
(Седрик Пакетт, Даниил Пыленков)
45:36
Дилан Сикьюра
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит