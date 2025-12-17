Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
18.12
Флорида
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.20
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
18.12
Детройт
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
18.12
Нэшвилл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.44
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
18.12
Сент-Луис
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.20
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
18.12
Вегас
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.30
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2

Вернувшийся из НХЛ вратарь назвал преимущества России над США

Голкипер «Сочи» Илья Самсонов ответил на вопрос о жизни в США и России. По словам хоккеиста, ему комфортнее на родине.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Илья Самсонов в ноябре подписал контракт с «Сочи». До этого в период с 2019-го по 2025 год он выступал за такие клубы, как «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс».

— Если говорить именно о быте, где тебе комфортнее — здесь или в Америке?

— Думаю, здесь. Все-таки это родина. Все говорят на русском, ты знаешь людей, многие вопросы можешь решить быстрее. Не нужно звонить агентам и спрашивать: а это как, а вот это? Здесь больше своими силами. В целом жить проще. Продукты вкуснее, еда вкуснее. Я не знаю, что еще нужно для нормальной жизни. Мне в России очень нравится.

— Когда ты уезжал в Америку, ты уже знал английский на разговорном уровне?

— Нет, вообще ничего не знал. Мы приехали с Серегой Шумаковым, нас отправили в «Херши». И, наверное, это была наша большая ошибка — мы держались вдвоем и почти не общались с ребятами. Оба были вообще без языка. Знаете, как это бывает — сидишь на собрании с умным видом и киваешь, главное, лицо сделать серьезное, — приводит слова Самсонова «Спорт-Экспресс».

«Сочи» занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 23 очка в 32 играх.