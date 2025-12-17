Вернувшийся из НХЛ вратарь назвал преимущества России над США

Илья Самсонов в ноябре подписал контракт с «Сочи». До этого в период с 2019-го по 2025 год он выступал за такие клубы, как «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс».
— Если говорить именно о быте, где тебе комфортнее — здесь или в Америке?
— Думаю, здесь. Все-таки это родина. Все говорят на русском, ты знаешь людей, многие вопросы можешь решить быстрее. Не нужно звонить агентам и спрашивать: а это как, а вот это? Здесь больше своими силами. В целом жить проще. Продукты вкуснее, еда вкуснее. Я не знаю, что еще нужно для нормальной жизни. Мне в России очень нравится.
— Когда ты уезжал в Америку, ты уже знал английский на разговорном уровне?
— Нет, вообще ничего не знал. Мы приехали с Серегой Шумаковым, нас отправили в «Херши». И, наверное, это была наша большая ошибка — мы держались вдвоем и почти не общались с ребятами. Оба были вообще без языка. Знаете, как это бывает — сидишь на собрании с умным видом и киваешь, главное, лицо сделать серьезное, — приводит слова Самсонова «Спорт-Экспресс».
«Сочи» занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 23 очка в 32 играх.