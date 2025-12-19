«Адмирал» обыграл «Сибирь», прервав серию поражений в КХЛ: видео

У гостей отличились Даниил Гутик, Дмитрий Завгородний и Степан Старков. У новосибирской команды голы на счету Антона Косолапова и Михаила Орлова.
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков заявил, что первая шайба расслабила команду в матче Чемпионата КХЛ с «Адмиралом».
«Следствие игры — ненужные удаления, лидера команды спровоцировали, он получил три подряд удаления. Мы не заработали удаления, к сожалению. Первая шайба расслабила нас, надо будет покопаться. Упустили движение, много проигрывали стыков, борьбы. В третьем периоде побежали активно, где‑то начали выигрывать борьбу. Как итог — проиграли по броскам, проиграли стыки. Вшестером надо элементарно бросать по воротам, а мы ни одного броска не нанесли», — передает слова Люзенкова «Матч ТВ».
Команда из Владивостока набрала 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» с 28 очками — на последней 11-й строчке «Востока».
Ярослав Люзенков
Ильнур Гизатуллин
Антон Красоткин
(00:00-58:46)
Адам Хуска
00:21
Тэйлор Бек
03:15
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Архип Неколенко)
08:53
Даниил Гутик
(Никита Тертышный, Семен Ручкин)
13:19
Дмитрий Завгородний
(Павел Коледов, Георгий Солянников)
19:29
Андрей Чуркин
22:15
Тэйлор Бек
23:56
Степан Старков
(Павел Шэн, Георгий Солянников)
24:55
Тэйлор Бек
51:13
Михаил Орлов
(Скотт Уилсон)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
