«Адмирал» обыграл «Сибирь», прервав серию поражений в КХЛ: видео

«Адмирал» прервал 5-матчевую серию без побед. Со счетом 3:2 в матче чемпионата КХЛ команда из Владивостока на выезде обыграла «Сибирь».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

У гостей отличились Даниил Гутик, Дмитрий Завгородний и Степан Старков. У новосибирской команды голы на счету Антона Косолапова и Михаила Орлова.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков заявил, что первая шайба расслабила команду в матче Чемпионата КХЛ с «Адмиралом».

«Следствие игры — ненужные удаления, лидера команды спровоцировали, он получил три подряд удаления. Мы не заработали удаления, к сожалению. Первая шайба расслабила нас, надо будет покопаться. Упустили движение, много проигрывали стыков, борьбы. В третьем периоде побежали активно, где‑то начали выигрывать борьбу. Как итог — проиграли по броскам, проиграли стыки. Вшестером надо элементарно бросать по воротам, а мы ни одного броска не нанесли», — передает слова Люзенкова «Матч ТВ».

Команда из Владивостока набрала 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» с 28 очками — на последней 11-й строчке «Востока».

Сибирь
2:3
1:2, 0:1, 1:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
19.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 10868 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Ильнур Гизатуллин
Вратари
Антон Красоткин
(00:00-58:46)
Адам Хуска
1-й период
00:21
Тэйлор Бек
03:15
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Архип Неколенко)
08:53
Даниил Гутик
(Никита Тертышный, Семен Ручкин)
13:19
Дмитрий Завгородний
(Павел Коледов, Георгий Солянников)
19:29
Андрей Чуркин
2-й период
22:15
Тэйлор Бек
23:56
Степан Старков
(Павел Шэн, Георгий Солянников)
24:55
Тэйлор Бек
3-й период
51:13
Михаил Орлов
(Скотт Уилсон)
Статистика
Сибирь
Адмирал
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит