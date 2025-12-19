«Адмирал» обыграл «Сибирь», прервав серию поражений в КХЛ: видео

«Следствие игры — ненужные удаления, лидера команды спровоцировали, он получил три подряд удаления. Мы не заработали удаления, к сожалению. Первая шайба расслабила нас, надо будет покопаться. Упустили движение, много проигрывали стыков, борьбы. В третьем периоде побежали активно, где‑то начали выигрывать борьбу. Как итог — проиграли по броскам, проиграли стыки. Вшестером надо элементарно бросать по воротам, а мы ни одного броска не нанесли», — передает слова Люзенкова «Матч ТВ».