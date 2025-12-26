Ричмонд
Вернуть Вадима Шипачёва в хоккей: представлен постер и трейлер нового фантастического приключения «Дополнительное время»

Кинокомпания AP Entertainment при участии кинокомпании «Наше кино» представляет постер и трейлер приключенческого фильма для всей семьи «Дополнительное время». Отправиться в путешествие сквозь время, чтобы спасти будущее российского хоккея зрители смогут с 19 февраля 2026 года.

Это история о двух братьях — Жене и Артёме -, которые оба любят хоккей, но не очень ладят между собой. Стечением обстоятельств мальчики переносятся в 1999 год, где сталкиваются с еще только начинающим свою карьеру хоккеистом Вадимом Шипачёвым. В попытках помочь Вадиму вернуться на лёд Женьке и Артёму предстоит не только спасти будущее российского спорта, но и разобраться в своих личных отношениях.

Режиссером стал Руслан Бальтцер, он же работал над сценарием будущего фильма. Генеральными продюсерами картины выступили Дмитрий Рудовский, Матвей Зубалевич и Максим Рогальский.

Это фильм не только о хоккее и приключениях, но и о важнейших ценностях — дружбе, семье, умении прощать и поддерживать. Через спорт дети учатся быть частью команды, верить в себя, идти к цели несмотря ни на что.

Руслан Бальтцер
режиссер



Главные роли в семейном приключении о путешествиях во времени исполнили Роман Курцын, Анна Хилькевич, Дмитрий Певцов, Миша Шульц, Феодор Кирсанов, Дмитрий Калихов, Давид Аветисов и Варвара Майорова. Юного Вадима Шипачёва исполнит актер Климентий Кривоносенко. В фильме также приняли участие легенды российского хоккея Вадим Шипачёв и Александр Овечкин.

Производство картины поддержали Министерство культуры РФ и КХЛ.

«Дополнительное время»

Режиссёр: Руслан Бальтцер
Генеральные продюсеры: Дмитрий Рудовский, Матвей Зубалевич, Максим Рогальский, Заур Елоев, Михаил Конов
Исполнительный продюсер: Светлана Кобракова
Автор сценария: Руслан Бальтцер
Оператор-постановщик: Егор Басс
Художник-постановщик: Ольга Перетяткова
Художник по костюмам: Кшыся Митрохович
Художник по гриму: Анастасия Серокурова
Производство: AP Entertainment при участии кинокомпании «Наше кино»
Жанр: семейный, приключения
Прокатчик: кинокомпания «Наше кино»
Возрастное ограничение: 6+
Выход в прокат: 19 февраля 2026 года
В ролях: Роман Курцын, Анна Хилькевич, Дмитрий Певцов, Ольга Торощина, Миша Шульц, Феодор Кирсанов, Дмитрий Калихов, Климентий Кривоносенко, Давид Аветисов, Варвара Майорова, Виталий Евдокимов
При участии: Александр Овечкин, Вадим Шипачёв.

