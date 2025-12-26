Вернуть Вадима Шипачёва в хоккей: представлен постер и трейлер нового фантастического приключения «Дополнительное время»

Это история о двух братьях — Жене и Артёме -, которые оба любят хоккей, но не очень ладят между собой. Стечением обстоятельств мальчики переносятся в 1999 год, где сталкиваются с еще только начинающим свою карьеру хоккеистом Вадимом Шипачёвым. В попытках помочь Вадиму вернуться на лёд Женьке и Артёму предстоит не только спасти будущее российского спорта, но и разобраться в своих личных отношениях.