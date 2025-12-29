«Я был в шоке сначала, если честно»: Савелий Жиров — о распаде «Витязя», внеплановом переезде на Урал и не сложившейся карьере в спортивной гимнастике

— До последнего момента не знал. Когда появилась первая информации о том, что клуб могут закрыть, я позвонил агенту. Агент сказал, что да, есть такие слухи, но пока ничего не известно. Потом уже я поехал на подготовку к сезону, на сборы в Москву. Приезжаю на тренировку, мне звонит Евгений Евгеньевич Ложкин, из руководства «Витязя», и сказал тогда, что меня обменяли в Екатеринбург. Информации о том, что клуб закрывается и тогда еще не было, до последнего. Только после обмена, когда прошло несколько дней, уже официально объявили, что закрывается все. Получается, нам примерно тогда же сказали, когда и всем.