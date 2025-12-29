«Я был в шоке сначала, если честно»: Савелий Жиров — о распаде «Витязя», внеплановом переезде на Урал и не сложившейся карьере в спортивной гимнастике

Подмосковный хоккей в одно межсезонье «свернул лавочку». «КуньЛунь Ред Стар» вообще перестал существовать, а «Витязь» утонул в долгах и быстро-быстро распродавал игроков, чтобы свести концы с концами.
В результате, жизнь 17-летнего форварда круто развернулась на 180 градусов и прокатила на «американских горках». Как это было — узнали у него.
«Я не думал, что мне в первом же матче КХЛ дадут шанс выйти»
— Давай начнем еще с прошлого сезона, до всех событий. Ты был в тройке бомбардиров «Русских Витязей». За счет чего получалась такая хорошая результативность?
— Я много и долго играл с ребятами, которые были на год старше и где-то сильнее. Для развития это было лучше. У меня из-за этого и игр больше в сезоне было, потому что там, допустим, в субботу играли с 2005 годом [рождения], а в воскресенье со своим [2006]. Это давало свои результаты.
— Помимо очков у тебя еще хороший показатель плюс/минус. Ты всегда играл в нападении или успел в защите?
— В обороне в официальных матчах не был, но однажды, в Электростали, когда я ездил на сборы, то тренер решил, что я буду проходить сборы как защитник. Тогда было больше упора на оборону, я этим отдельно занимался.
— У тебя еще было одно значимое событие весной 2025-го — дебют в КХЛ. Как вообще прошла твоя первая игра?
— О дебюте узнал неожиданно. После домашней игры со «Спартаком» сказали, что иду на предыгровую тренировку «Витязя» из КХЛ. Потренировались и, честно сказать, не думал, что в первой игре дадут шанс выйти. Удачно сложилась игра, вышел в одну смену, несколько секунд был на льду, но очень положительные эмоции были.
— Что больше всего впечатлило?
— Атмосфера самих матчей, то есть, она сама как бы заряжает на игру, подстегивает тебя, трибуны гонят. Впечатлила еще скорость принятия решения, у игроков КХЛ она намного выше.
— В Балашихе часто ходят на хоккей?
— На молодежке у нас не очень много народу было, там человек 100−200. На КХЛ много ходило, особенно если брать игры с «Авангардом». Из-за того, что «Авангард» базировался в Балашихе во время строительства арены, там же и чемпионами они стали. Там очень много осталось болельщиков «Авангарда». Когда «Витязь» играл против него, полный стадион собирался. Голам омичей как будто больше радовались.
«Я до последнего ничего не знал»
В конце июня «Витязь» опубликовал грустный пост, пробиравший до слез, а чуть позже КХЛ объявила, что исключила клуб из лиги до 2030 года. При этом, еще в апреле 2025-го, примерно через месяц, после дебюта Жирова в КХЛ, «Витязь» подал документы о наличии финансирования на следующий сезон и ничего не предвещало беды. Все изменилось чуть позже, но и игроки узнали об этом далеко не первыми.
— Как ты узнал о том, что вот «Витязь» закрывается и прекращает работу?
— До последнего момента не знал. Когда появилась первая информации о том, что клуб могут закрыть, я позвонил агенту. Агент сказал, что да, есть такие слухи, но пока ничего не известно. Потом уже я поехал на подготовку к сезону, на сборы в Москву. Приезжаю на тренировку, мне звонит Евгений Евгеньевич Ложкин, из руководства «Витязя», и сказал тогда, что меня обменяли в Екатеринбург. Информации о том, что клуб закрывается и тогда еще не было, до последнего. Только после обмена, когда прошло несколько дней, уже официально объявили, что закрывается все. Получается, нам примерно тогда же сказали, когда и всем.
— Как принималось решение о том, что дальнейшая карьера будет именно в Екатеринбурге? Были ли варианты или тебя поставили перед фактом?
— Интересовались другие клубы, но купил именно этот. Да, позвонили, просто сказали, что обменяли. Я просто знал, что интересовались еще, например, «Лада», но я на это никак не мог влиять.
«Я сначала был шокирован, если честно»
Савелий никогда раньше не был на Урале, да и не планировал здесь оказаться. Хоккей здесь, по его словам, несколько другой, но постепенно он смог привыкнуть. Кто знает, может, это к лучшему и жизнь приготовила для него что-то интереснее, чем он мог себе представить.
— Скучаешь по Подмосковью?
— Ну да, конечно, это мой родной город, там осталось много друзей. При этом, у меня есть понимание, что я все равно с ними встречусь, так что не расстраиваюсь.
— Какая у тебя была первая мысль, когда услышал про Екатеринбург?
— Ну, если честно сказать, я сначала был шокирован. Не ожидал, но обрадовался, потому что сильная команда. Думаю, что это хороший переход. Больше радостных чувств было, конечно.
— Здесь ты впервые поиграл в ВХЛ?
— Да, до этого не играл. Скорости выше и тяжелее было, чем в молодежке. Это из-за того, что более возрастные команды. Освоился там, нормально себя ощущал, коллектив в этом плане очень хороший. Спасибо, что дали поучаствовать.
— А в Екатеринбурге кто помогал освоиться?
— С Мишей Гамзаковым и с Димой [Бойковым], когда приехали со сборов в ВХЛ, с ними прогулялись, они показали город. С ребятами иногда выходим, гуляем в основном по центру. Мы доезжали до «Гринвича», по набережной ходили.
— Что-то запомнилось?
— В целом архитектура. Очень красивый город и развитый. Есть ощущение, что меньше, чем Москва, но может это и лучше.
— Знаешь ли ты, как сложилась судьба у тех, кто играл с тобой в «Русских Витязях»?
— Да, со многими поддерживаем связь. Если брать тройку, с кем играл в прошлом сезоне, с ними и стали лучшей тройкой по забитым голам. Егор Башлыков сейчас в «Крыльях Советов» в Москве. Максима Ильичева «Салават Юлаев» забрал, сейчас там и играет. В основном всех разобрали по командам. Если не забирали до определенного числа, то они становились свободными агентами и сами могли выбрать команду. Были 2−3 человека, которые просто закончили, потому что не нашли команду.
— Никогда не думал, что окажешься на Урале?
— Честно, не мог себе представить.
— Заметил какие то отличия в том, как тренируют там, в Подмосковье, и здесь?
— Ну, тренировки, в принципе, они похожи. То есть, одинаковые требования. Просто сам хоккей немного другой. Если брать западный хоккей, мне кажется, что больше идет акцент на передачи, а тут больше силовой хоккей. Было сложно адаптироваться сначала, был немного потерянный, надо было время перестроиться.
— До этого говорили, что у тебя была хорошая статистика в прошлом сезоне. Что помогло тебе не потеряться в новой команде?
— Партнеры помогают все равно, без партнеров это невозможно было бы. И там с партнерами повезло, и здесь.
— Какая у тебя сейчас ближайшая цель в хоккее?
— Пробиться в лигу выше, закрепиться там. Самая большая мечта это, конечно, КХЛ.
— Давай представим, что «Витязь» внезапно объявляет о возобновлении работы. Ты бы хотел обратно?
— Да меня и здесь все устраивает. Сама организация, все условия. Думаю, что я бы остался. К «Витязю» я тоже отлично отношусь, но остался бы тут..
«В спортивной гимнастике меня выгнали из-за поведения»
В конце этой беседы мы решили чуть больше узнать о Савелии не как о талантливом игроке и человеке, который неожиданно телепортировался в Екатеринбург по воле судьбы, но и как об обычном 18-летнем парне, который строит свою жизнь, и имеет не только светлое будущее, но и насыщенное настоящее, и прошлое, которое привело его к тому, что у него сейчас есть.
— Не совру, если скажу, что у тебя период был непростым, щедрым на изменения. Кто все это время поддерживал и был рядом?
— Самую большую поддержку родители, конечно, оказывали. Я всегда звонил им и советовался, спасибо им за это.
— Как они отреагировали на все новости?
— Мама сначала распереживалась, потому что все время рядом находился с ними. А сейчас, получается, первый такой переход, когда я далеко от них уезжаю. В целом с родителями сели, поговорили. Все обговорили, как будет, и в целом они приняли, поняли, что будут ездить и все нормально. Они приезжали уже на матчи, на предсезонке был папа, потом мама приезжала.
— Родители у тебя связаны со сферой спорта?
— Нет, мама бухгалтер, папа работает в медицинской сфере. Спорт — это случайно получилось. Меня хотели чем-то занять, направить куда-то мою энергию, был активным ребенком.
— Кто тебе вообще в хоккей отдал?
— Мама. Там была история. Еще в Электростали на площади я с мамой вышел гулять. Я тогда на роликах катался. Меня увидел тренер, первый подошел ко мне и начал спрашивать по поводу хоккея, не хочу ли я заниматься. Я не мог ничего ответить. Сказал, что у мамы надо спросить, мне четыре года было. Ну и мама со мной посоветовавшись, приняла решение, что можно попробовать и хоккей. Тем более, что до этого на дзюдо ходил, на плавание и спортивную гимнастику.
— Одновременно везде?
— Нет, не одновременно. Я пробовала просто, но в спортивной гимнастике не сложилось из-за поведения. Когда я пошел туда, я занимался и в целом, были хорошие результаты. Меня поставили заниматься со старшей группой, а они прыгали в яму с поролоном. Я наотрез вообще отказался прыгать из-за того, что поролон был грязный. Я сейчас не брезгливый, но тогда побрезговал, трепетно к этому относился. Меня пытались как-то заставить, но не получилось, я все равно отказался. Они ничего не смогли сделать с этим, потом я еще начал отвлекаться, меня выгнали, потому что не был заинтересован в тренировочном процессе.
— Сейчас ты наверняка получаешь образование?
— Да, учусь в Малаховке, там академия спортивная. На тренера. Если бы в спорте не сложилось, то, наверное, пошел бы по стопам отца в медицинскую сферу. Я и хотел, но с родителями поговорили, поняли, что сложно это будет совмещать со спортом.