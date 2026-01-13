Тренер «Шанхайских драконов» покинул пост по состоянию здоровья

Исполняющим обязанности главного тренера «Шанхайских драконов» назначен Майк Келли, который входил в тренерский штаб Галлана.
«К сожалению, в последние недели мое самочувствие не позволяло мне полноценно исполнять свои обязанности. В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост. Мы посовещались с руководством и расстались друзьями. Я верю, что команда сможет с честью выйти из той непростой ситуации, которая сложилась на данный момент», — приводит слова Галлана пресс-служба клуба.
62-летний Галлан возглавил клуб КХЛ «Шанхайские драконы» летом 2025 года. Под его руководством команда провела 43 игры, одержав 17 побед и потерпев 26 поражений. «Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками.
Ранее Галлан возглавлял «Рейнджерс» (2021−2023), «Коламбус» (2003−2007), «Флориду» (2014−2017) и «Вегас» (2017−2020). Сборная Канады под его руководством дважды завоевала золото чемпионата мира (2007, 2021). В 2018 году специалист получил «Джек Адамс Эворд» как лучший тренер по итогам регулярного чемпионата НХЛ.