Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.80
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.60
П2
4.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2

Тренер «Шанхайских драконов» покинул пост по состоянию здоровья

Канадский наставник «Шанхайских драконов» Жерар Галлан покинул пост главного тренера по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба китайского клуба в телеграм-канале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Шанхай Дрэгонс"

Исполняющим обязанности главного тренера «Шанхайских драконов» назначен Майк Келли, который входил в тренерский штаб Галлана.

«К сожалению, в последние недели мое самочувствие не позволяло мне полноценно исполнять свои обязанности. В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост. Мы посовещались с руководством и расстались друзьями. Я верю, что команда сможет с честью выйти из той непростой ситуации, которая сложилась на данный момент», — приводит слова Галлана пресс-служба клуба.

62-летний Галлан возглавил клуб КХЛ «Шанхайские драконы» летом 2025 года. Под его руководством команда провела 43 игры, одержав 17 побед и потерпев 26 поражений. «Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками.

Ранее Галлан возглавлял «Рейнджерс» (2021−2023), «Коламбус» (2003−2007), «Флориду» (2014−2017) и «Вегас» (2017−2020). Сборная Канады под его руководством дважды завоевала золото чемпионата мира (2007, 2021). В 2018 году специалист получил «Джек Адамс Эворд» как лучший тренер по итогам регулярного чемпионата НХЛ.