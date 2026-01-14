Французский хоккеист провел в СКА всего два месяца

Напомним, Дюбе присоединился к СКА в ноябре 2025 в результате обмена с челябинским «Трактором».
«Покидает войско богатырское да отправляется в страны заморские нападающий Пьеррик Дюбе.
Контракт расторгнут по инициативе игрока, Дюбе продолжит сезон в другом чемпионате. СКА благодарит хоккеиста за игру в Петербурге и желает дальнейших успехов на льду и вне его», — говорится в сообщении клуба, опубликованном в телеграм-канале.
25-летний Дюбе провел в составе СКА семь матчей, в которых набрал 2 (0+2) очка.
Всего в КХЛ Дюбе сыграл в 28 матчах, забросив семь шайб и отдав девять результативных передач. Ранее француз играл в клубах Американской хоккейной лиги «Лаваль Рокет» и «Херши Бэрс».
В СМИ сообщали, что Дюбе попал в зону интересов швейцарского клуба «Берн».
В текущем сезоне КХЛ СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе подопечных Игоря Ларионова 51 очко. Лидером Запада является Северсталь (61).