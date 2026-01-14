Французский хоккеист провел в СКА всего два месяца

«Покидает войско богатырское да отправляется в страны заморские нападающий Пьеррик Дюбе.



Контракт расторгнут по инициативе игрока, Дюбе продолжит сезон в другом чемпионате. СКА благодарит хоккеиста за игру в Петербурге и желает дальнейших успехов на льду и вне его», — говорится в сообщении клуба, опубликованном в телеграм-канале.