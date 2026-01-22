Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.21
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.18
П2
7.70
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
1
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
1
:
Детройт
2
П1
X
П2

Стало известно, где «Шанхай Дрэгонс» проведет следующий сезон

«Шанхай Дрэгонс», вероятнее всего, проведет следующий сезон Континентальной хоккейной лиги снова в Санкт-Петербурге, заявил генеральный директор китайского клуба Сергей Белых.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: КХЛ

Сергей Белых заявил, что в следующем сезоне команда продолжит играть домашние матчи в Санкт-Петербурге и не переедет в Шанхай.

«Следующий сезон с высокой долей вероятности мы проведем в Питере. В марте состоятся матчи в Шанхае, которые будут для нас важными тестами. Надеюсь, что у многих будет возможность посетить Шанхай. Это один из топ-городов мира, его можно сравнивать с Москвой», — приводит слова Белых РИА Новости.

«Шанхай Дрэгонс», ранее выступавший под названием «Куньлунь Ред Стар», в сезоне-2025/26 принимает соперников на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. С момента основания в 2016 году «Куньлунь» проводил домашние матчи в Китае, а с 2020 года выступал в Мытищах, переехав в подмосковный город из-за ограничений, связанных с коронавирусом в Китае. Президент КХЛ Алексей Морозов в декабре сообщил, что в марте клуб проведет матч регулярного чемпионата в Шанхае.

После 46 игр «Шанхай Дрэгонс» с 43 очками занимают девятое место в таблице Западной конференции.

Шанхай Дрэгонс
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
20.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 6051 зритель
Главные тренеры
Митч Лав
Алексей Жамнов
Вратари
Андрей Кареев
(00:00-58:29)
Артем Загидулин
1-й период
01:01
Павел Порядин
11:51
Дмитрий Вишневский
19:53
Кевин Лабанк
19:53
Иван Воробьев
2-й период
23:28
Демид Мансуров
(Дмитрий Вишневский)
24:31
Джейк Бишофф
25:20
Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
28:10
Спенсер Фу
28:10
Александр Беляев
30:53
Кристиан Ярош
30:53
Кристиан Ярош
3-й период
42:46
Уилл Райлли
43:45
Александр Брынцев
44:11
Павел Порядин
(Никита Коростелев, Дмитрий Вишневский)
57:16
Ник Меркли
(Кевин Лабанк, Андрей Кареев)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Спартак
Штрафное время
13
15
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит