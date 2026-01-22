Стало известно, где «Шанхай Дрэгонс» проведет следующий сезон

Сергей Белых заявил, что в следующем сезоне команда продолжит играть домашние матчи в Санкт-Петербурге и не переедет в Шанхай.
«Следующий сезон с высокой долей вероятности мы проведем в Питере. В марте состоятся матчи в Шанхае, которые будут для нас важными тестами. Надеюсь, что у многих будет возможность посетить Шанхай. Это один из топ-городов мира, его можно сравнивать с Москвой», — приводит слова Белых РИА Новости.
«Шанхай Дрэгонс», ранее выступавший под названием «Куньлунь Ред Стар», в сезоне-2025/26 принимает соперников на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. С момента основания в 2016 году «Куньлунь» проводил домашние матчи в Китае, а с 2020 года выступал в Мытищах, переехав в подмосковный город из-за ограничений, связанных с коронавирусом в Китае. Президент КХЛ Алексей Морозов в декабре сообщил, что в марте клуб проведет матч регулярного чемпионата в Шанхае.
После 46 игр «Шанхай Дрэгонс» с 43 очками занимают девятое место в таблице Западной конференции.
Митч Лав
Алексей Жамнов
Андрей Кареев
(00:00-58:29)
Артем Загидулин
01:01
Павел Порядин
11:51
Дмитрий Вишневский
19:53
Кевин Лабанк
19:53
Иван Воробьев
23:28
Демид Мансуров
(Дмитрий Вишневский)
24:31
Джейк Бишофф
25:20
Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
28:10
Спенсер Фу
28:10
Александр Беляев
30:53
Кристиан Ярош
30:53
Кристиан Ярош
42:46
Уилл Райлли
43:45
Александр Брынцев
44:11
Павел Порядин
(Никита Коростелев, Дмитрий Вишневский)
57:16
Ник Меркли
(Кевин Лабанк, Андрей Кареев)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит