«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Трактором» по буллитам

Челябинцы вышли вперёд в начале первого периода благодаря голу в большинстве Андрея Светлакова. В этой атаке голевую передачу заработал бывший игрок уфимцев Джошуа Ливо.



Однако «Салават» забросил две шайбы в течение 65 секунд. Их аторами стали Егор Сучков и Денис Ян. Последний забросил шайбу во втором матче подряд после длительного нахождения в запасе по решению главного тренера. Затем игрок «Трактора» Максим Джиошвили сравнял счет.