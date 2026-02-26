«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Трактором» по буллитам

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счетом 3:2.
Челябинцы вышли вперёд в начале первого периода благодаря голу в большинстве Андрея Светлакова. В этой атаке голевую передачу заработал бывший игрок уфимцев Джошуа Ливо.
Однако «Салават» забросил две шайбы в течение 65 секунд. Их аторами стали Егор Сучков и Денис Ян. Последний забросил шайбу во втором матче подряд после длительного нахождения в запасе по решению главного тренера. Затем игрок «Трактора» Максим Джиошвили сравнял счет.
Встреча дошла до серии буллитов, победу команде из Башкортостана принёс Александр Жаровский. Отметим, что он забил два буллита из двух возможных.
Подопечные Виктора Козлова одержали третью победу в последних четырех матчах. Они занимают пятое место в Восточной конференции (66 очков в 59 играх), «Трактор» — седьмое (63 очка).
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» 1 марта встретится с «Адмиралом» во Владивостоке. «Трактор» в следующем матче сыграет дома с «Ак Барсом» также 1 марта.
Виктор Козлов
Евгений Корешков
Семен Вязовой
Сергей Мыльников
01:22
Михал Чайковски
05:07
Артем Горшков
05:54
Андрей Светлаков
(Джордан Гросс, Джош Ливо)
08:30
Денис Ян
30:45
Егор Сучков
31:50
Денис Ян
(Владимир Бутузов, Алексей Василевский)
52:56
Данил Алалыкин
55:28
Андрей Светлаков
65:00
Александр Жаровский
65:00
Шелдон Ремпал
победный бросок: Александр Жаровский
(Салават Юлаев)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
