«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Трактором» по буллитам

Буллит Жаровского позволил уфимцам одержать победу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Официальная страница ХК "Салават Юлаев" в VK

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счетом 3:2.

Челябинцы вышли вперёд в начале первого периода благодаря голу в большинстве Андрея Светлакова. В этой атаке голевую передачу заработал бывший игрок уфимцев Джошуа Ливо.

Однако «Салават» забросил две шайбы в течение 65 секунд. Их аторами стали Егор Сучков и Денис Ян. Последний забросил шайбу во втором матче подряд после длительного нахождения в запасе по решению главного тренера. Затем игрок «Трактора» Максим Джиошвили сравнял счет.

Встреча дошла до серии буллитов, победу команде из Башкортостана принёс Александр Жаровский. Отметим, что он забил два буллита из двух возможных.

Подопечные Виктора Козлова одержали третью победу в последних четырех матчах. Они занимают пятое место в Восточной конференции (66 очков в 59 играх), «Трактор» — седьмое (63 очка).

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» 1 марта встретится с «Адмиралом» во Владивостоке. «Трактор» в следующем матче сыграет дома с «Ак Барсом» также 1 марта.

Салават Юлаев
4:1
0:1, 2:0, 0:0, 1:0
Б
Трактор
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
26.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Евгений Корешков
Вратари
Семен Вязовой
Сергей Мыльников
1-й период
01:22
Михал Чайковски
05:07
Артем Горшков
05:54
Андрей Светлаков
(Джордан Гросс, Джош Ливо)
08:30
Денис Ян
2-й период
30:45
Егор Сучков
31:50
Денис Ян
(Владимир Бутузов, Алексей Василевский)
3-й период
52:56
Данил Алалыкин
55:28
Андрей Светлаков
Овертайм
65:00
Александр Жаровский
65:00
Шелдон Ремпал
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Жаровский
(Салават Юлаев)
Статистика
Салават Юлаев
Трактор
Штрафное время
8
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит