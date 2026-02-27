Матч «Сочи» − ЦСКА будет доигран в Москве 11 марта

Матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА, который был прерван 23 февраля, будет доигран в Москве 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Игра началась с опозданием более чем на час, но была остановлена после объявления в Сочи и Сириусе режима атаки БПЛА, что помешало её продолжению.
«Матч “Сочи” — ЦСКА, не доигранный 23 февраля, перенесен на 11 марта и состоится в Москве на “ЦСКА-Арене”, начиная со второго периода», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
На момент приостановки матча счет еще не был открыт. Встреча между казанским «Ак Барсом» и «Сочи», запланированная на 12 марта, состоится 13 марта.
Несмотря на прерывание матча с ЦСКА, остальные календарные матчи «Сочи» состоялись по плану, в том числе и спаренные матчи с «Динамо» из Минска.
Напомним, «Сочи» сейчас на последнем месте в турнирной таблице Запада. Команда потеряла шансы на плей-офф, у нее самая низкая результативность в лиге и серия из четырех проигранных матчей подряд.