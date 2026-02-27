Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
5
Все коэффициенты
П1
9.50
X
2.95
П2
8.25
Хоккей. НХЛ
28.02
Вашингтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.02
Юта
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2

Матч «Сочи» − ЦСКА будет доигран в Москве 11 марта

Встреча была прервана после первого периода из-за авиационной угрозы в Сочи.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА, который был прерван 23 февраля, будет доигран в Москве 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Игра началась с опозданием более чем на час, но была остановлена после объявления в Сочи и Сириусе режима атаки БПЛА, что помешало её продолжению.

«Матч “Сочи” — ЦСКА, не доигранный 23 февраля, перенесен на 11 марта и состоится в Москве на “ЦСКА-Арене”, начиная со второго периода», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

На момент приостановки матча счет еще не был открыт. Встреча между казанским «Ак Барсом» и «Сочи», запланированная на 12 марта, состоится 13 марта.

Несмотря на прерывание матча с ЦСКА, остальные календарные матчи «Сочи» состоялись по плану, в том числе и спаренные матчи с «Динамо» из Минска.

Напомним, «Сочи» сейчас на последнем месте в турнирной таблице Запада. Команда потеряла шансы на плей-офф, у нее самая низкая результативность в лиге и серия из четырех проигранных матчей подряд.