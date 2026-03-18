Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
1
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.49
X
7.25
П2
13.70
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
0
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
15.20
X
9.50
П2
1.37
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
1
:
Металлург Мг
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.30
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
3
:
СКА
1
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.00
П2
100.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.32
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.16
X
4.63
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.95
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
19.03
Каролина
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
19.03
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
19.03
Вашингтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
19.03
Калгари
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
19.03
Колорадо
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
19.03
Анахайм
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2

«Спартак» расторг контракт с одним из лидеров. Известна причина

Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с словацким нападающим Адамом Ружичкой.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Согласно официальному заявлению команды, причиной расставания с 26-летним хоккеистом стало невыполнение им условий соглашения. Дополнительных подробностей не приводится.

«В связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока, ХК “Спартак” Москва принял решение о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой», — сказано в сообщении клуба.

В феврале Ружичка выступал за сборную Словакии на Олимпийских играх в Италии, где его команда заняла четвертое место. Вернувшись из расположения сборной, словак провел за «Спартак» три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Последний раз он выходил на лед 8 марта в выездной игре против тольяттинской «Лады» (5:2).

По информации «Матч ТВ», 10 марта Ружичка отказался играть в матче против «Ак Барса» (1:5) и самовольно уехал из Казани в Москву.

«Мы будем действовать в соответствии с регламентом и защищать права игрока в юридическом поле, — заявил“Спорт-Экспрессу” агент хоккеиста сборной Словакии Алеша Пилко. — Больше мне пока по этой ситуации добавить нечего».

Ружичка перешел в «Спартак» в мае 2024 года. За два года он провел за «красно-белых» 128 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 97 (49+48) очков. В прошлом сезоне 26-летний словак стал лучшим снайпером «Спартака».

До переезда в Россию Ружичка на протяжении четырех сезонов выступал в НХЛ, где играл за «Калгари» и «Аризону». В феврале 2024 года американский клуб расторг с ним контракт, после того как игрок выложил в соцсетях видео с белым порошком и банковской картой. Предположительно, на видео был запечатлен кокаин.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и уже гарантировал себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. До окончания регулярного чемпионата «красно-белым» осталось провести два домашних матча — против ЦСКА (18 марта) и «Нефтехимика» (20 марта).