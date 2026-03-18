«Спартак» расторг контракт с одним из лидеров. Известна причина

Согласно официальному заявлению команды, причиной расставания с 26-летним хоккеистом стало невыполнение им условий соглашения. Дополнительных подробностей не приводится.
«В связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока, ХК “Спартак” Москва принял решение о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой», — сказано в сообщении клуба.
В феврале Ружичка выступал за сборную Словакии на Олимпийских играх в Италии, где его команда заняла четвертое место. Вернувшись из расположения сборной, словак провел за «Спартак» три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Последний раз он выходил на лед 8 марта в выездной игре против тольяттинской «Лады» (5:2).
По информации «Матч ТВ», 10 марта Ружичка отказался играть в матче против «Ак Барса» (1:5) и самовольно уехал из Казани в Москву.
«Мы будем действовать в соответствии с регламентом и защищать права игрока в юридическом поле, — заявил“Спорт-Экспрессу” агент хоккеиста сборной Словакии Алеша Пилко. — Больше мне пока по этой ситуации добавить нечего».
Ружичка перешел в «Спартак» в мае 2024 года. За два года он провел за «красно-белых» 128 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 97 (49+48) очков. В прошлом сезоне 26-летний словак стал лучшим снайпером «Спартака».
До переезда в Россию Ружичка на протяжении четырех сезонов выступал в НХЛ, где играл за «Калгари» и «Аризону». В феврале 2024 года американский клуб расторг с ним контракт, после того как игрок выложил в соцсетях видео с белым порошком и банковской картой. Предположительно, на видео был запечатлен кокаин.
«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и уже гарантировал себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. До окончания регулярного чемпионата «красно-белым» осталось провести два домашних матча — против ЦСКА (18 марта) и «Нефтехимика» (20 марта).