«Спартак» расторг контракт с одним из лидеров. Известна причина

До переезда в Россию Ружичка на протяжении четырех сезонов выступал в НХЛ, где играл за «Калгари» и «Аризону». В феврале 2024 года американский клуб расторг с ним контракт, после того как игрок выложил в соцсетях видео с белым порошком и банковской картой. Предположительно, на видео был запечатлен кокаин.