Шайба Голдобина не спасла СКА от поражения в матче с «Сибирью»

На девятой минуте первого периода Илья Федотов открыл счет во встрече. На третьей минуте второго периода Илья Талалуев удвоил преимущество «Сибири». В середине периода форвард СКА Николай Голдобин одну шайбу отыграл. На шестой минуте третьего периода Антон Косолапов сделал счет 3:1 в пользу сибиряков. В конце игры Михаил Абрамов установил окончательный счет.