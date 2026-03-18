Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
3
:
Нефтехимик
0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
2
:
Ак Барс
4
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор
5
:
Металлург Мг
2
Хоккей. НХЛ
19.03
Каролина
:
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
19.03
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
19.03
Вашингтон
:
Оттава
Хоккей. НХЛ
19.03
Калгари
:
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
19.03
Колорадо
:
Даллас
Хоккей. НХЛ
19.03
Анахайм
:
Филадельфия
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Адмирал
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
СКА
1
Шайба Голдобина не спасла СКА от поражения в матче с «Сибирью»

СКА пропустил четыре гола за встречу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Сегодня, 18 марта, в Новосибирске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА уступил местной «Сибири» (1:4).

В составе победителей голами отличились Илья Федотов, Илья Талалуев, Антон Косолапов и Михаил Абрамов.

На девятой минуте первого периода Илья Федотов открыл счет во встрече. На третьей минуте второго периода Илья Талалуев удвоил преимущество «Сибири». В середине периода форвард СКА Николай Голдобин одну шайбу отыграл. На шестой минуте третьего периода Антон Косолапов сделал счет 3:1 в пользу сибиряков. В конце игры Михаил Абрамов установил окончательный счет.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет «Барыс» 20 марта. СКА в этот же день встретится дома с «Шанхайскими Драконами». 20 марта — последний день регулярного чемпионата.

Плей-офф стартует 23 марта 2026 года, уже определены все участники Кубка Гагарина в этои чемпионате.

Сибирь
4:1
1:0, 1:1, 2:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Игорь Ларионов
Вратари
Антон Красоткин
Сергей Иванов
(00:00-55:37)
Сергей Иванов
(c 57:35)
1-й период
06:39
Рокко Гримальди
08:29
Илья Федотов
(Федор Гордеев, Илья Талалуев)
17:46
Сергей Плотников
2-й период
22:40
Илья Талалуев
(Андрей Локтионов)
29:43
Командный штраф
30:22
Николай Голдобин
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
3-й период
45:27
Рокко Гримальди
45:36
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Чэйз Приски)
57:35
Михаил Абрамов
Статистика
Сибирь
СКА
Штрафное время
2
6
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит