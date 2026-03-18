Шайба Голдобина не спасла СКА от поражения в матче с «Сибирью»

Сегодня, 18 марта, в Новосибирске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА уступил местной «Сибири» (1:4).
В составе победителей голами отличились Илья Федотов, Илья Талалуев, Антон Косолапов и Михаил Абрамов.
На девятой минуте первого периода Илья Федотов открыл счет во встрече. На третьей минуте второго периода Илья Талалуев удвоил преимущество «Сибири». В середине периода форвард СКА Николай Голдобин одну шайбу отыграл. На шестой минуте третьего периода Антон Косолапов сделал счет 3:1 в пользу сибиряков. В конце игры Михаил Абрамов установил окончательный счет.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет «Барыс» 20 марта. СКА в этот же день встретится дома с «Шанхайскими Драконами». 20 марта — последний день регулярного чемпионата.
Плей-офф стартует 23 марта 2026 года, уже определены все участники Кубка Гагарина в этои чемпионате.
Ярослав Люзенков
Игорь Ларионов
Антон Красоткин
Сергей Иванов
(00:00-55:37)
Сергей Иванов
(c 57:35)
06:39
Рокко Гримальди
08:29
Илья Федотов
(Федор Гордеев, Илья Талалуев)
17:46
Сергей Плотников
22:40
Илья Талалуев
(Андрей Локтионов)
29:43
Командный штраф
30:22
Николай Голдобин
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
45:27
Рокко Гримальди
45:36
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Чэйз Приски)
57:35
Михаил Абрамов
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит