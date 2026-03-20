Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
5
:
Шанхай Дрэгонс
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
5
:
Ак Барс
7
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Металлург Мг
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
Нефтехимик
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Автомобилист
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Адмирал
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Барыс
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Сочи
1
Определены все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Регулярный чемпионат сезона-2025/2026 подошел к концу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Сегодня, 20 марта, завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. По итогам игрового дня определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.

Западная конференция:

  • «Локомотив» (1) — «Спартак» (8);
  • «Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7);
  • «Северсталь» (3) — «Торпедо» (6);
  • ЦСКА (4) — СКА (5).

Восточная конференция:

  • «Металлург» (1) — «Сибирь» (8);
  • «Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7);
  • «Ак Барс» (3) — «Трактор» (6);
  • «Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5).

Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2026 года. Точные даты и время начала матчей станут известны позднее. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».

Итоги регулярного чемпионата:

Лучший бомбардир — Сэм Энэс (Динамо Мн), 89 очков;

Лучший снайпер — Роман Канцеров (Металлург), 36 голов;

Лучший бомбардир-защитник — Дамир Шарипзянов (Авангард), 67 очков;

Лучший по «+/-» — Мартин Гернат (Локомотив), +34;

Лучшая тройка — Сэм Энэс — Виталий Пинчук — Алекс Лимож (Динамо Мн), 68 шайб.

Напомним, серия плей-офф в КХЛ длится до четырех побед одной из команд. Максимальное количество матчей в одной серии — 7.