Определены все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Сегодня, 20 марта, завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. По итогам игрового дня определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.
Западная конференция:
- «Локомотив» (1) — «Спартак» (8);
- «Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7);
- «Северсталь» (3) — «Торпедо» (6);
- ЦСКА (4) — СКА (5).
Восточная конференция:
- «Металлург» (1) — «Сибирь» (8);
- «Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7);
- «Ак Барс» (3) — «Трактор» (6);
- «Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5).
Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2026 года. Точные даты и время начала матчей станут известны позднее. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».
Итоги регулярного чемпионата:
Лучший бомбардир — Сэм Энэс (Динамо Мн), 89 очков;
Лучший снайпер — Роман Канцеров (Металлург), 36 голов;
Лучший бомбардир-защитник — Дамир Шарипзянов (Авангард), 67 очков;
Лучший по «+/-» — Мартин Гернат (Локомотив), +34;
Лучшая тройка — Сэм Энэс — Виталий Пинчук — Алекс Лимож (Динамо Мн), 68 шайб.
Напомним, серия плей-офф в КХЛ длится до четырех побед одной из команд. Максимальное количество матчей в одной серии — 7.