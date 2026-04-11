День в истории спорта: 11 апреля 2008 года «Салават Юлаев» впервые в своей истории стал чемпионом России

11 апреля 2008 года хоккейный клуб «Салават Юлаев» добился самого большого успеха в своей истории: уфимцы впервые стали чемпионами России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Решающий пятый матч финальной серии против ярославского «Локомотива» завершился победой хозяев со счетом 4:1, а общий счет в серии стал 3:2 в пользу команды из Уфы. Для клуба это был не просто трофей, а настоящий прорыв на вершину отечественного хоккея.

Финал 2007/08 запомнился тем, что «Салават» прошел по нему очень уверенно. В плей-офф команда последовательно обыграла «Амур», «Северсталь» и «Ак Барс», а в решающей серии сумела дожать опытный «Локомотив». Победная шайба в пятом матче стала кульминацией сезона, в котором уфимцы показали и стабильность, и характер.

То чемпионство стало особенным еще и потому, что пришло на стыке эпох: это был последний чемпион России до создания Континентальной хоккейной лиги. Поэтому успех «Салавата Юлаева» получил особый исторический вес — клуб оказался последним обладателем золота Суперлиги и тем самым навсегда вписал свое имя в летопись российского хоккея.

Для Уфы и всей Башкирии тот триумф стал событием огромного значения. Команда, которая долгие годы шла к вершине, наконец получила заслуженное признание, а победа 11 апреля 2008 года стала одной из главных дат в истории клуба. Позже «Салават Юлаев» еще не раз подтверждал свой высокий статус, но именно первое чемпионство осталось символом начала его золотой эпохи.