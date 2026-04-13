Фетисов назвал главных фаворитов Кубка Гагарина

Вячеслав Фетисов рассказал, кто показывает лучший хоккей, по его мнению.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал фаворитов Кубка Гагарина-2026.

«На данный момент лучший хоккей показывают “Металлург” и “Авангард”. Обе команды играют зрелищно. Формат с перекрестными встречами конференций делает турнир еще интереснее. Самое захватывающее впереди», — отметил Фетисов.

По словам специалиста, чудеса происходят. Также эксперт добавил, что имеется не так много коллективов, которые смогли отыгрываться с 0:3, однако таковые примеры есть.

«Надеюсь, ЦСКА понимает, что сразу 4 матча не выиграть. Надо победить в следующей встрече, а дальше уже всякое может произойти», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

После трех матчей второго раунда Кубка Гагарина «Металлург» ведёт в серии против «Торпедо» со счётом 3:0, «Авангард» после трех встреч обыгрывает ЦСКА 3:0.

Действующим чемпионом является ярославский «Локомотив», который сейчас играет в паре с «Салаватом Юлаевым» и ведет в серии с уфимцами со счетом 3:0.