Плющев: пять легионеров в КХЛ — это оптимальный вариант

Ранее Министерство спорта России предложило новый лимит для Российской Премьер-Лиги (РПЛ), который вступит в силу в сезоне 2026/27. В рамках схемы «12+7» в заявке команд будет не более 12 легионеров, и на поле одновременно смогут находиться максимум семь иностранных игроков.