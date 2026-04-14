Плющев: пять легионеров в КХЛ — это оптимальный вариант

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что действующий лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) — пять игроков — является оптимальным.
«Пять легионеров — это наилучший вариант. Вопрос о возможном изменении лимита касается тех, кто отвечает за развитие спорта в стране. Однако клубы, которые не подчиняются российской юрисдикции, имеют фактически неограниченный лимит», — отметил Плющев в интервью Metaratings.ru.
Ранее Министерство спорта России предложило новый лимит для Российской Премьер-Лиги (РПЛ), который вступит в силу в сезоне 2026/27. В рамках схемы «12+7» в заявке команд будет не более 12 легионеров, и на поле одновременно смогут находиться максимум семь иностранных игроков.
На данный момент клубы КХЛ, за исключением минского «Динамо» (Белоруссия), «Барыса» (Казахстан) и «Шанхай Дрэгонс» (Китай), могут заявлять не более пяти иностранных хоккеистов, включая не более одного вратаря-легионера.