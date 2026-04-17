Источник: Илья Ковальчук станет президентом клуба КХЛ

Как сообщает «Чемпионат», бывший хоккеист Илья Ковальчук станет президентом «Шанхайских Драконов».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Также, по информации источника, в руководство клуба войдет другой экс-хоккеист: Евгений Артюхин станет генеральным менеджером. Игорь Варицкий, занимавший пост ранее, покинет клуб.

В прошедшем сезоне китайский клуб, проводивший домашние матчи на петербургской «СКА-Арене», занял девятое место в Западной конференции. От восьмого места, которое выводит в плей-офф, он отстал на 25 очков. В следующем сезоне команда также будет базироваться в Санкт-Петербурге.

Илье Ковальчуку 43 года, он объявил о завершении карьеры хоккеиста в 2025 году. Его последним клубом был московский «Спартак». В КХЛ он также играл за петербургский СКА, в составе которого взял два Кубка Гагарина, и омский «Авангард», с которым один раз добрался до главного трофея лиги.

Ковальчук — олимпийский чемпион Пхенчхана и двукратный чемпион мира в составе сборной России. В НХЛ Ковальчук играл за «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», получал призы лучшему новичку и лучшему снайперу сезона, три раза играл в Матчах звезд.