Стало известно, кто возглавит «Динамо». Это не Ротенберг

Московское «Динамо», в совет директоров которого входит Роман Ротенберг, сообщило о назначении Леонида Тамбиева новым главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, в сезоне-2026/2027 бело-голубые будут выступать под руководством нового главного тренера Леонида Тамбиева. Решение о формировании нового тренерского штаба будет принято в ближайшее время.

Тамбиев имеет большой опыт работы наставником — специалист долгое время работал в ВХЛ и возглавлял сборные разных возрастов, в КХЛ с 2021 по 2025 год возглавлял «Адмирал», а сезон-2025/2026 закончил в роли помощника главного тренера в СКА.

Прошедший регулярный сезон-2025/2026 «Динамо» начинало с Алексеем Кудашовым в роли главного тренера. По ходу сезона специалист был уволен, а на его место был назначен Вячеслав Козлов. В текущем сезоне московское «Динамо» вылетело в ⅛ финала Кубка Гагарина, проиграв серию минскому «Динамо» (0−4).

Ранее в СМИ поступала информация о том, что главным тренером «Динамо» может стать Роман Ротенберг. По данным журналиста Артура Хайруллина, «Трактор» и минское «Динамо» рассматривают кандидатуру Ротенберга на пост главного тренера.