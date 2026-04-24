Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
25.04
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.21
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
25.04
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.23
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
3
П1
X
П2

В «Торпедо» анонсировали переезд на новую ледовую арену

К матчу открытия арены в Нижнем Новгороде готовится серьезная программа с участием звезд федерального масштаба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/torpedonn

В минувшем сезоне «Торпедо» выступало в КРК «Нагорный», вмещающем 5500 зрителей. «Нагорный» был построен в 1972 году — это самая старая арена КХЛ. В городе уже достраивается новая арена на 12 тысяч зрителей. Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга выразил надежду, что летом клуб переедет в новый ледовый дворец.

«Руководитель генерального подрядчика подписал дорожную карту, согласно которой летом 2026 года новая арена передается в эксплуатацию клубу», — приводит слова гендиректора нижегородского клуба ТАСС.

Забуга отметил, что после того, как клубу передадут арену, начнется опытный период, который продлится до полутора месяцев. За это время должны будут провести тестовые матчи и подготовить арену к сезону. Генеральный директор добавил, что арена является одной из самых технически сложных в России. Гендиректор рассказал, что к матчу открытия готовится серьезная программа с участием звезд федерального масштаба.

Нижегородская команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, уступив в серии «Металлургу» со счетом 1−4.