В «Торпедо» анонсировали переезд на новую ледовую арену

Забуга отметил, что после того, как клубу передадут арену, начнется опытный период, который продлится до полутора месяцев. За это время должны будут провести тестовые матчи и подготовить арену к сезону. Генеральный директор добавил, что арена является одной из самых технически сложных в России. Гендиректор рассказал, что к матчу открытия готовится серьезная программа с участием звезд федерального масштаба.