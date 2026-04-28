Адвокат Добровинский: Журналист может подать на Разина в суд

27 апреля после матча с «Ак Барсом» Андрей Разин во время пресс‑конференции пригласил за стол корреспондента со словами: «Где этот смурфик из Казани? Иди сюда, сейчас тебя узнает вся страна». Хоккейный специалист высказал недовольство заголовком материала, который, по его словам, портит его репутацию.
Александр Добровинский считает, что уголовной составляющей в словах Разина нет. Максимум, что ему грозит в случае поступления иска — это денежный штраф.
«Журналист может подать на Разина в суд за оскорбление чести и достоинства. Потому, что предположение о типаже должно быть на чем‑то основано, конечно, это оскорбительно», — передает слова Добровинского «Матч ТВ».
После двух матчей полуфинала в серии между «Магниткой» и «Ак Барсом» ничья — 1−1. Третья встреча между коллективами состоится 29 апреля в 19:30 по московскому времени. Четвертая запланирована на 1 мая. Обе игры пройдут в Казани. Пятая состоится 3 мая в 14:00 в Магнитогорске.