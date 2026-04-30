«Подсластили горесть поражения». Журналист — о чак-чаке для Разина

Журналист Рустам Имамов прокомментировал свой подарок главному тренеру «Металлурга» Андрею Разину.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Хоккейный клуб «Металлург» Магнитогорск

Журналист Рустам Имамов подарил главному тренеру «Металлурга» Андрею Разину чак-чак после третьей игры полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:4, 1−2), которая проходила в Казани. Они пожали друг другу руки.

«Лучший чак-чак в городе и талкыш калеве. Подсластили горесть поражения, все-таки у нас гостеприимный город», — написал Имамов.

Между Имамовым и Разиным произошел инцидент после второго матча. На пресс-конференции Разин пригласил корреспондента за стол со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?». Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».

Талкыш калеве — татарское кондитерское изделие в виде пирамидок небольшого размера с волокнистой структурой.

Четвертая игра серии пройдет на арене «Ак Барса» 1 мая.

Ак Барс
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
29.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8829 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Андрей Разин
Вратари
Тимур Билялов
Илья Набоков
(00:00-57:07)
Илья Набоков
(c 59:05)
1-й период
15:04
Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Алексей Пустозеров)
18:08
Дмитрий Кателевский
(Алексей Пустозеров, Митчелл Миллер)
2-й период
25:20
Никита Коротков
27:09
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
31:52
Робин Пресс
32:22
Григорий Денисенко
3-й период
59:05
Кирилл Семенов
Статистика
Ак Барс
Металлург Мг
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит