«Подсластили горесть поражения». Журналист — о чак-чаке для Разина

Журналист Рустам Имамов подарил главному тренеру «Металлурга» Андрею Разину чак-чак после третьей игры полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:4, 1−2), которая проходила в Казани. Они пожали друг другу руки.
«Лучший чак-чак в городе и талкыш калеве. Подсластили горесть поражения, все-таки у нас гостеприимный город», — написал Имамов.
Между Имамовым и Разиным произошел инцидент после второго матча. На пресс-конференции Разин пригласил корреспондента за стол со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?». Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».
Талкыш калеве — татарское кондитерское изделие в виде пирамидок небольшого размера с волокнистой структурой.
Четвертая игра серии пройдет на арене «Ак Барса» 1 мая.
Анвар Гатиятулин
Андрей Разин
Тимур Билялов
Илья Набоков
(00:00-57:07)
Илья Набоков
(c 59:05)
15:04
Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Алексей Пустозеров)
18:08
Дмитрий Кателевский
(Алексей Пустозеров, Митчелл Миллер)
25:20
Никита Коротков
27:09
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
31:52
Робин Пресс
32:22
Григорий Денисенко
59:05
Кирилл Семенов
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
