Экс-игрок «Вашингтона» рассказал, чему научился у Овечкина

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился впечатлениями о том, чему научился, наблюдая за игрой российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
— Ты получил какие-то новые навыки, наблюдая за его игрой?
— Я следил за тем, как он находит свободное пространство на льду и какие позиции занимает, чтобы забивать голы. У него, наверное, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было невероятно здорово находиться рядом и видеть это лично, вживую, — признался Ремпал корреспонденту «Чемпионата».
В июле 2025 года Ремпал заключил с «Вашингтоном» однолетний двусторонний контракт. Однако уже 23 октября 2025 года «столичные» выставили Шелдона на драфт отказов. Оставшуюся часть сезона Ремпал провел в КХЛ, где закоючил контракт с «Салаватом Юлаевым», в котором ранее уже играл.
Овечкину 40 лет, его контракт с «Вашингтоном» должен завершиться в конце сезона 2025/2026, однако в последнем матче регулярного чемпионата россиянин сказал, что почти уверен, что это его не последний матч за столичный клуб. Официально о заключении нового соглашения не было объявлено.