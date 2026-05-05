Экс-игрок «Вашингтона» рассказал, чему научился у Овечкина

Он отметил бросок российского суперфорварда.

Источник: Reuters

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился впечатлениями о том, чему научился, наблюдая за игрой российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Ты получил какие-то новые навыки, наблюдая за его игрой?


— Я следил за тем, как он находит свободное пространство на льду и какие позиции занимает, чтобы забивать голы. У него, наверное, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было невероятно здорово находиться рядом и видеть это лично, вживую, — признался Ремпал корреспонденту «Чемпионата».

В июле 2025 года Ремпал заключил с «Вашингтоном» однолетний двусторонний контракт. Однако уже 23 октября 2025 года «столичные» выставили Шелдона на драфт отказов. Оставшуюся часть сезона Ремпал провел в КХЛ, где закоючил контракт с «Салаватом Юлаевым», в котором ранее уже играл.

Овечкину 40 лет, его контракт с «Вашингтоном» должен завершиться в конце сезона 2025/2026, однако в последнем матче регулярного чемпионата россиянин сказал, что почти уверен, что это его не последний матч за столичный клуб. Официально о заключении нового соглашения не было объявлено.

