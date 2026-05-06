Вячеслав Козлов покинул московское «Динамо»

Вячеслав Козлов покинул московское «Динамо». Соглашение со специалистом расторгнуто по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 54-летним Вячеславом Козловым расторгнут по соглашению сторон.

«Хоккейный клуб “Динамо” Москва благодарит Вячеслава Анатольевича за работу и желает специалисту успехов в тренерской карьере и дальнейших начинаниях», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Козлов входил в тренерский штаб бело-голубых с 2021-го по 2025 год, а затем вернулся спустя несколько месяцев. В ноябре он стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Алексея Кудашова. В декабре Козлова утвердили в качестве главного тренера.

В первом раунде Кубка Гагарина-2026 москвичи уступили минскому «Динамо» (0−4 в серии).

21 апреля бело-голубые объявили о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера.