Новая арена «Торпедо» получила имя в честь автомобиля

Новая ледовая арена хоккейного клуба «Торпедо» из Нижнего Новгорода получила название «VOLGA Арена». Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.

Источник: РИА "Новости"

Строительство арены началось в 2022 году. Объект располагается рядом с футбольным стадионом клуба «Пари Нижний Новгород» и Александро-Невским собором на Стрелке Оки и Волги.

— Волга — неизменный символ Нижнего Новгорода, душа и отражение характера нашей земли. Вдохновив в свое время промышленников, она стала символом горьковского автомобилестроения. Сегодня бренд переживает свой ренессанс и уже этим летом готовится к выходу на рынок. В честь возрождения легкового автомобильного производства в Нижнем Новгороде принято решение о присвоении новой ледовой арене на Стрелке имени «VOLGA Арена».

Ледовая арена — это не только спортивный объект, это пространство, которое станет новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера на Стрелке. Это стратегический шаг в развитии ледовых дисциплин. Здесь будут проводиться международные соревнования, в том числе через ледовую арену гости будут знакомиться с наследием нашего региона.

Я рад, что два знаковых события — завершение строительства ледовой арены и возрождение легкового автомобильного производства — будут объединены общей историей. Завершаются финальные штрихи — арена достроена, первые серийные автомобили сошли с конвейера. Верю, что VOLGA во всех смыслах и проявлениях станет символом будущих достижений и побед! — заявил Никитин в соцсетях.

«Торпедо» получит в эксплуатацию новую ледовую арену летом этого года.