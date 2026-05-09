«Ак Барс» повторил рекорд ЦСКА по числу финалов Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» сравнялся с московским ЦСКА по числу выходов в финал Кубка Гагарина, сообщает официальный телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Оба клуба участвовали в решающей серии турнира по шесть раз, что является наилучшим показателем в истории Кубка Гагарина. Магнитогорский «Металлург» выходил в финал пять раз, ярославский «Локомотив» — четыре раза, омский «Авангард» — трижды. Московское «Динамо», петербургский СКА и челябинский «Трактор» добирались до финала по два раза. Уфимский «Салават Юлаев», ХК МВД (Балашиха), «Атлант» (Мытищи) и «Лев» (Прага) — по одному разу.

По количеству завоеванных Кубков Гагарина лидируют «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург» — каждый из них побеждал в турнире трижды.

В текущем сезоне за трофей поспорят «Ак Барс» и «Локомотив». Первый матч финальной серии состоится 11 мая в Ярославле.

Напомним, в полуфинале «Ак Барс» одержал победу над «Металлургом» (счет в серии 4−1), а «Локомотив» оказался сильнее «Авангарда» (4−3).