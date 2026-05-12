Стали известны номинанты на приз лучшему игроку сезона КХЛ

Форвард магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев, защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов и нападающий минского «Динамо» Сэм Энэс номинированы на приз «Золотая клюшка», вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ.
Ткачев по итогам «регулярки» стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Металлурга». В активе 30‑летнего форварда 71 (13 голов + 58 результативных передач) очко в 66 матчах.
30‑летний Шарипзянов в 66 матчах набрал 67 (23+44) очков. Защитник побил рекорд экс‑хоккеиста «Металлурга» Криса Ли по количеству очков среди защитников за один регулярный чемпионат.
Энэс в 67 матчах заработал 89 (32+57) баллов за результативность и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, а в списке снайперов и ассистентов занял второе место.
Имя победителя будет объявлено на торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ. Мероприятие запланировано на 28 мая 2026 года.
Обладателями этой награды ранее становились Александр Радулов, Сергей Мозякин (оба — по четыре раза), Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Никита Гусев (все — дважды), Данис Зарипов и Джошуа Ливо.