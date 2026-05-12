Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.32
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
13.05
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.36
П2
2.98
Хоккей. КХЛ
13.05
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.01
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2

Стали известны номинанты на приз лучшему игроку сезона КХЛ

Пресс‑служба лиги опубликовала список из трех хоккеистов, номинированных на приз «Золотая клюшка» лучшему игроку сезона КХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Форвард магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев, защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов и нападающий минского «Динамо» Сэм Энэс номинированы на приз «Золотая клюшка», вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ.

Ткачев по итогам «регулярки» стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Металлурга». В активе 30‑летнего форварда 71 (13 голов + 58 результативных передач) очко в 66 матчах.

30‑летний Шарипзянов в 66 матчах набрал 67 (23+44) очков. Защитник побил рекорд экс‑хоккеиста «Металлурга» Криса Ли по количеству очков среди защитников за один регулярный чемпионат.

Энэс в 67 матчах заработал 89 (32+57) баллов за результативность и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, а в списке снайперов и ассистентов занял второе место.

Имя победителя будет объявлено на торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ. Мероприятие запланировано на 28 мая 2026 года.

Обладателями этой награды ранее становились Александр Радулов, Сергей Мозякин (оба — по четыре раза), Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Никита Гусев (все — дважды), Данис Зарипов и Джошуа Ливо.